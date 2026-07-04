DIRECT. Canada - Maroc : les Lions de l'Atlas sous pression, suivez le match de la Coupe du monde 2026

Le Maroc affronte le Canada ce samedi 4 juillet à Houston en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Favoris sur le papier, les Lions de l'Atlas pourraient procéder à quelques ajustements dans leur onze de départ avant un éventuel quart de finale face à la France, programmé jeudi.

En direct

19:15 - 15' - Grosse faute de Laryea Le latéral canadien empêche Hakimi de progresser sur l'aile, faute pour les Marocains

19:12 - 11' - Grosse occasion pour le Canada Oluwaseyi est servi dans la surface, il contrôle dos au but avec de frapper en pivot, mais Yacine Bounou se déploie parfaitement pour contrer le tir cadré du pied. Quel début de match des Canadiens

19:10 - 9' - Temps faible pour le Maroc Les Lions de l'Atlas ont un mal fou à mettre le pied sur le ballon, ils essayent de s'en sortir avec de longs ballons vers Saibari et El Khannous

19:06 - 5' - Bonou vigilant Jonathan David hérite d'un bon ballon de la tête de De Fougeroulles, il s'écarte un peu de l'axe. Ce qui permet à Bounou de sortir sur l'attaquant Canadien et lui fermer l'angle de frappe

19:05 - 4' - Percée de Laryea Bon début de match des Canadiens symbolisé par la percée de Laryea sur le côté gauche. Le latéral canadien a obtenu un corner

19:00 - Coup d'envoi donné ! C'est parti pour ce huitième de finale entre le Maroc et le Canada.

18:52 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition dans le stade de Houston dans une magnifique ambiance.

18:49 - Saibari a signé au Bayern Auteur de trois buts dans cette Coupe du Monde 2026, le milieu marocain a signé le 1e juillet au Bayern de Munich. Ce transfert de PSV Eindhoven est évalué à 55 millions d'euros. ???????? OFFICIEL ! ISMAËL SAIBARI ???????? SIGNE AU BAYERN MUNICH POUR 55 M€ !!!! ✅❤️???? pic.twitter.com/AZjN3DhZF4 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

18:42 - Des orages attendus Il fait 34° en ce début d'après midi à Houston, avec un taux d'humidité de 60%. Des conditions de jeu difficiles, alors que des orages peuvent perturber la tenue de cette rencontre

18:35 - Ambiance de folie à Houston (vidéo) Les supporteurs marocains ont mis une sacrée ambiance hier à Houston, ils sont attendus en nombre aujourd'hui pour le huitième de finale ???? ÉNORME RASSEMBLEMENT DE SUPPORTERS MAROCAINS À HOUSTON : C'EST LA FOLIE ! ????????????



On sent que l'ambiance du match face au Canada sera BOUILLANTE. pic.twitter.com/WllCyIZJpQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 4, 2026

18:28 - Les pronostics Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 est largement favori chez les bookmakers dans son duel face au Canada Betlic : Canada 5,40 / Nul 3,25 / Maroc 1,80 Unibet : Canada 6,15 / Nul 3,60 / Maroc 1,68 Winamax : Canada 5,35 / Nul 3,25 / Maroc 1,80

18:21 - Le précédent en Coupe du Monde (vidéo) Revivez les trois buts du seul duel entre le Canada et le Maroc en Coupe du Monde, c'était en 2022 au Qatar Canada vs Maroc (2022) ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/biy1jGvM9l — Coupe du Monde de la FIFA ???? (@fifaworldcup_fr) July 4, 2026

18:14 - Marsch encense le Maroc À la veille du huitième de finale face au Maroc, le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, a couvert les Lions de l’Atlas d’éloges tout en affichant les ambitions de son équipe. « Préparer un match contre le Maroc, c’est comme vivre un cauchemar sanglant et horrible. Je n’ai même pas envie de les regarder jouer. Ils sont trop forts», a-t-il déclaré, saluant une sélection « très bien organisée » et riche en talent. Marsch a également confirmé la présence de sa star Alphonso Davies pour cette rencontre décisive. Le technicien canadien estime toutefois que ses joueurs pourraient bénéficier d’un avantage physique après les 120 minutes disputées par le Maroc au tour précédent. « Nous voulons réaliser le meilleur match de notre vie. Si nous y parvenons, nous aurons une chance», a-t-il affirmé, tout en précisant que le Canada conservera son identité de jeu malgré quelques ajustements tactiques.

18:07 - La compo canadienne Petite surprise dans la compo canadienne ave cla titularisation du jeune Luc De Fougerolles (20 ans) en défénse à côté Bombito. On retrouvera le dui Jonathan David et Tani Oluwaseyi en attaque. Le onze canadien est comme suit : Crépeau - Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Eustáquio, Sigur, Ahmed - Jonathan David, Oluwaseyi ???? OFFICIEL ! LE XI DE DÉPART DU CANADA POUR AFFRONTER LE MAROC ! ????????



Les Canadiens visent LE PREMIER QUART DE FINALE DE COUPE DU MONDE de leur histoire.



Jonathan David et Tanitoluwa Oluwaseyi sont TITULAIRES en attaque. ✅



Vos pronostics ? ???? pic.twitter.com/PHgYpDkxhe — Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2026