France - Maroc : l'heure et la date du prochain match de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde 2026

L'équipe de France va retrouver le Maroc pour son prochain match à la Coupe du monde 2026.

Des retrouvailles quatre ans après... Après sa victoire face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde 3-0 face au Canada, pays hôte de ce Mondial, le Maroc d'un certain Achraf Hakimi va retrouver une nouvelle fois l'équipe de France de son grand ami Kylian Mbappé. Et souvenez-vous, cette affiche était déjà la même lors du Mondial au Qatar avec un choc France - Maroc en demi-finale avec une victoire 2-0 de l'équipe de France grâce à des buts de Théo Hernandez et d'un certain Randal Kolo Muani. Cette fois, c'est donc dans un tour en dessous que les deux formations se retrouvent avec la même ambition, gagner pour rejoindre le dernier carré de cette Coupe du monde aux Etats-Unis. Qualifié en premier le Maroc avait une petite préférence et notamment Brahim Diaz.. "J'ai des coéquipiers qui jouent pour la France, alors si c'est eux qui se qualifient, tant mieux, parce que dans ce cas, c'est contre eux que nous jouerons"

Au total, la France et le Maroc se sont affrontés à six reprises dans l'histoire. Les Bleus ont un avantage et comptent quatre victoires, pour deux matches nuls. Longtemps limitées à des rencontres amicales, leurs confrontations avaient pris une dimension historique lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 puisqu'il s'agissait du premier duel officiel entre les deux sélections dans une compétition internationale.

Deux joueurs marocains clés sont d'ailleurs incertains pour la rencontre. L'attaquant Ismael Saibari, sorti dès la 21e minute contre le Canada sur blessure à la cuisse, et le défenseur central Chadi Riad, déjà absent lors du tour précédent, pourraient manquer à l'appel. La décision sur leur participation pourrait être prise le jour même du match. Face aux incertitudes défensives, le sélectionneur marocain dispose d'une solution alternative en réaxant Noussair Mazraoui en défense centrale. Anass Salah-Eddine pourrait alors occuper le couloir gauche : le latéral de la Roma, prêté l'an passé au PSV, présente l'avantage de la vitesse et d'un profil offensif. Chez les Bleus, Aurélien Tchouaméni est toujours incertain...

Heure et date du match France - Maroc

Le quart de finale de la Coupe du monde France - Maroc est prévu pour ce jeudi 9 juillet à partir de 22h, heure française. Le match sera diffusé sur M6 gratuitement ou sur BeIn Sport. Et bonne nouvelle, la rencontre se jouera à côté du camp de base des Bleus, du côté du Gilette Stadium de Boston.