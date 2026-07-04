Kylian Mbappé : un stress avant les résultats du bac ? Mbappé l'a eu de justesse !

Alors que les résultats du bac tombent mardi 7 juillet en France, sachez que le Français a obtenu son bac de justesse.

Kylian Mbappé n'est pas que footballeur, il est un citoyen français et il le mentionne d'ailleurs très souvent lorsqu'il prend position sur certains sujets en France comme la politique, ce qui lui vaut quelques commentaires acerbes par les représentants politiques et d'autres acteurs.

Mais comme de nombreux professionnels ou plutôt comme de nombreux jeunes qui visent une carrière dans le sport de haut niveau, il a suivi des études en marge de sa formation de haut niveau. Lorsqu'il avait 11 ans, Kylian Mbappé a été repéré par le célèbre centre de formation français, Clairefontaine. Durant trois ans, il y a suivi un programme spécifique dédié aux jeunes talents du football. Ce cursus permettait aux apprentis footballeurs de développer leurs compétences sportives tout en poursuivant leur scolarité.

Et l'année 2016, deux ans avant son sacre à la Coupe du monde, sera celle ou il a obtenu un baccalauréat STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Mais cela n'a pas été aussi fulgurant que certaines de ses attaques et ses statistiques devant le but.

Le jeune Kylian Mbappé à l'époque avait obtenu son diplôme au rattrapage, en réussissant à effacer 19 points de retard selon certaines sources. Dans une interview accordée au Parisien en 2017, il s'était confié sur l'importance de ce diplôme dans sa vie de tous les jours: " J'avais besoin de ce diplôme pour mes projets d'après carrière, dont celui de devenir entraîneur. Mon père et mon oncle m'ont montré la voie à suivre et ce métier m'a toujours fasciné." Alors même si la fin de sa carrière est encore loin... Est ce que ce diplôme aidera vraiment Mbappé à devenir coach ? On verra dans quelques années...