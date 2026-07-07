DIRECT. Etats-Unis - Belgique : De Ketelaere est en feu, festival de buts dans cette affiche... suivez le huitième de finale de la Coupe du monde 2026

ETATS-UNIS - BELGIQUE. C'est parti ! Au Lumen Field de Seattle, ce mardi 7 juillet, la Belgique a pris les devants grâce à un doublé De Ketelaere (1-2). Les États-Unis avaient égalisé par l'intermédiaire de Tillman. Pour l'instant, les Diables Rouges rejoignent l'Espagne en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

En direct

02:51 - NGoy concède un corner (45e+4) Le défenseur de la Belgique est venu couper un centre de Balogun. Ce dernier ne donne rien, car Courtois s'est saisi du ballon.

02:47 - Balogun pose des soucis à la défense de la Belgique (45e+4) Les États-Unis utilisent du jeu direct. Dans le dos de la défense, l'attaquant américain échappe à la vigilance de ses adversaires. Comme souvent, Courtois veille dans sa cage et avait bien lu la situation.

02:46 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura six minutes en plus dans cette première période. La Belgique ne prend plus de risque et veut conserver son avantage.

02:44 - Balogun réveille les États-Unis (45e) L'attaquant de l'AS Monaco se démultiplie, mais il a manqué de précision sur un cafouillage dans la défense de la Belgique.

02:40 - Lukebakio manque une énorme opportunité (43e) À 35 mètres du but des Etats-Unis, sur la gauche, De Cuyper frappe une merveille de coup franc. Au point de pénalty, esseulé, l'ailier de la Belgique n'a pas cadré son coup de tête. Il s'en veut, car c'était une vraie occasion de but.

02:38 - Freese maintient les Etats-Unis en vie (39e) À son premier poteau, le gardien des Etats-Unis était attentif sur une déviation belge à la suite d'un corner. La tentative était cadrée.

02:36 - La Belgique a une approche plus prudente (38e) La bande à Tielemans a reculé le bloc défensif et veut procéder en contre-attaque.

02:33 - BUUUUUUT DE LA BELGIQUE ! (32e, 1-2) Servi sur un plateau par un centre de Trossard, De Ketelaere, plus déterminé, prend le dessus sur Ream et remet la Belgique devant !

02:31 - BUT POUR LES ÉTATS-UNIS ! (31e, 1-1) À 20 mètres du but, Tillman a pris sa chance sur coup franc. Le tir, contré par Vanaken, a trompé la vigilance de Courtois !

02:24 - Balogun obtient un coup franc (29e) À l'entrée de la surface de réparation de la Belgique, l'attaquant des Etats-Unis a été accroché par Mechele. Le coup de pied arrêté est situé à vingt mètres du but.

02:23 - C'est la pause fraîcheur (24e) Pour l'heure, la Belgique est en maîtrise dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure d'Onana (genou).

02:22 - Richards passe tout proche d'une grosse bévue (22e) Le défenseur central des Etats-Unis a complètement manqué sa relance, mais De Ketelaere n'a pas été en mesure d'en profiter. Il y a une énorme tension dans les rangs américains.

02:20 - De Cuyper reste au sol (21e) Le défenseur de la Belgique a pris un coup de coude de Tielemans. Il souffre des côtes. Pendant cet arrêt de jeu, Vanaken, poste pour poste, prend la place d'Onana. Ce dernier rentre au vestiaire.

02:18 - Onana va devoir quitter ses partenaires (19e) Le milieu de la Belgique est en larmes. Il est réconforté par ses partenaires.

02:16 - Un gros coup dur en vue pour la Belgique ? (18e) Onana se tient le genou droit. Le milieu de la Belgique semble très inquiet. Les médecins entrent sur la pelouse.

02:15 - Les États-Unis ne voient pas le jour (15e) Les partenaires de Balogun ne parviennent pas à enchaîner deux passes d'affilée. Il n'y a qu'une nation sur le terrain dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

02:12 - Trossard s'essaie de loin (14e) Le milieu offensif de la Belgique a pris sa chance à 30 mètres. Le ballon est passé largement au-dessus du but défendu par les États-Unis.

02:09 - Déjà un but dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.. suivez le match en direct ! Dès la dixième minute de jeu, après une grosse domination, la Belgique ouvre la marque. Parfaitement servi par Raskin, De Ketelaere, à trois mètres du but des États-Unis, pousse le ballon au fond des filets. C'est le premier but en Coupe du monde de l'attaquant ! Pour l'instant, les Belges rejoignent l'Espagne en quart de finale de la compétition.

02:07 - Tielemans rate un immanquable (8e) Sur le côté droit, Lukebakio a parfaitement provoqué puis, en bout de course, a décalé Castagne. Le latéral droit, en une touche, a centré en retrait vers le point de pénalty. Le capitaine de la Belgique, esseulé, n'a pas verrouillé son plat du pied. C'était une énorme situation !

02:05 - La Belgique met le pied sur le ballon (7e) La bande à Tielemans multiplie les longues séquences de possession. Pour l'instant, le pressing des Etats-Unis n'est pas efficace.

02:03 - Courtois était attentif (5e) Le gardien de la Belgique a parfaitement lu une passe dans la profondeur. Les Etats-Unis usent de longs ballons pour utiliser la vitesse de Balogun.

02:02 - Freese a beaucoup de travail dans cette rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique ! (3e) Sur le corner, De Ketelaere a sauté plus haut que tout le monde, mais il n'a pas été en mesure d'appuyer son coup de tête.

02:00 - Freese sauve les États-Unis (2e) À l'entrée de la surface de réparation, sur un mauvais renvoi, Castagne arme une lourde frappe vers la lucarne. Le gardien des États-Unis a réalisé un arrêt sensationnel.

01:59 - États-Unis - Belgique, le coup d'envoi est donné ! (1er) Dans une ambiance merveilleuse, la Belgique lance ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.