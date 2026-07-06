Etats-Unis - Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre le huitième de finale de la Coupe du monde 2026
ETATS-UNIS - BELGIQUE. Ce choc de la Coupe du monde 2026 aura lieu au Lumen Field de Seattle, ce mardi 7 juillet, à 2h00. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports.
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16:02 - Où voir Etats-Unis - Belgique ?
Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.
16:01 - Quand se jouera Etats-Unis - Belgique ?
Le coup d'envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera donné à 2 heures du matin (heure française), ce mardi 7 juillet 2026.
Cette rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique compte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette affiche, prévue ce mardi 7 juillet 2026 à 2h00 du matin, est à suivre en exclusivité sur beIN Sports 1.