Etats-Unis - Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre le huitième de finale de la Coupe du monde 2026

Etats-Unis - Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre le huitième de finale de la Coupe du monde 2026

Mathias Merlo

ETATS-UNIS - BELGIQUE. Ce choc de la Coupe du monde 2026 aura lieu au Lumen Field de Seattle, ce mardi 7 juillet, à 2h00. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports.

Score Etats-Unis
Etats-Unis
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En direct

16:02 - Où voir Etats-Unis - Belgique ?

Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1. 
 

16:01 - Quand se jouera Etats-Unis - Belgique ?

Le coup d'envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera donné à 2 heures du matin (heure française), ce mardi 7 juillet 2026. 
 

16:00 - Bienvenue pour suivre Etats-Unis - Belgique !

Les Etats-Unis et la Belgique s'affrontent ce mardi dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une place pour les quarts est en jeu ! 
 

Cette rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique compte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette affiche, prévue ce mardi 7 juillet 2026 à 2h00 du matin, est à suivre en exclusivité sur beIN Sports 1. 

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