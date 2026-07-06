DIRECT. Mexique - Angleterre : le choc bascule en deux minutes, suivez le match de la Coupe du monde 2026

C'est l'un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce lundi matin, l'un des pays hôtes du Mondial, le Mexique va affronter l'Angleterre pour une place en quarts de finale. Suivez le match en direct.

En direct

03:42 - Quinones enflamme le stade Azteca ! (1-2, 42e) Julian Quinones fait un festin avec des miettes ! Le coup franc mexicain est mal repoussé par Konsa et l'ailier mexicain envoie un missile sous la barre de Jordan Pickford. Le Mexique revient à un but.

03:41 - Saka tombe dans le piège (0-2, 42e) Aux abords de la surface anglaise, Gallardo est pressé par Saka. Le Mexicain s'écroule et obtient un coup franc.

03:38 - Bellingham assomme l'Angleterre en deux minutes ! (0-2, 38e) Scénario terrible pour le Mexique ! Récupération très haute d'Elliott Anderson et le cuir parvient jusqu'à Harry Kane. Sur la droite, l'attaquant se jette pour centrer à ras-de-terre. Rangel ne peut pas reprendre le ballon et Bellingham se jette pour pousser le cuir au fond des filets. Doublé du milieu anglais en deux minutes !

03:36 - Bellingham refroidit le stade Azteca ! (0-1, 36e) Après un ballon capté, Jordan Pickford joue vite sur Declan Rice qui se projette avant de servir Bukayo Saka. L'ailier centre pour Harry Kane qui monopolise deux Mexicains. Au second poteau, Jude Bellingham marque d'une tête plongeante !

03:35 - Possession stérile (0-0, 35e) Les Mexicains enchaînent les passes à dix. Finalement, un centre parvient dans la surface mais Raul Jimenez est mal placé. El Tri manque d'efficacité pour le moment.

03:32 - Kane invisible (0-0, 32e) Les ballons touchés par le capitaine des Three Lions Harry Kane sont peu nombreux. L'attaquant est bien pris par la défense mexicaine.

03:29 - Incompréhension mexicaine (0-0, 29e) Jude Bellingham veut remonter le terrain en solitaire mais Sanchez allonge la jambe. Dans la foulée, Gabriel Mora ne trouve pas son latéral droit sur sa passe.

03:26 - Gordon tente sa chance (0-0, 26e) Ça repart tambour battant au stade Azteca avant une frappe forte à ras-de-terre d'Anthony Gordon. Rangel se couche bien sur le cuir.

03:23 - Pause fraîcheur (0-0, 23e) L'arbitre australien de Mexique - Angleterre arrête le match. C'est l'heure de la première pause fraicheur dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

03:21 - Lira vigilant (0-0, 21e) Débordement d'Anthony Gordon qui centre. Erik Lira tacle et touche le ballon de la main dans un deuxième temps. Corner pour l'Angleterre qui ne donne rien.

03:20 - Montes rappelé à l'ordre (0-0, 20e) Faute de Montes sur Bellingham. Le capitaine mexicain conteste la décision arbitrale, ce qui lui vaut un rappel à l'ordre.

03:18 - La colère gronde à Mexico ! (0-0, 18e) Après un pressing de Quinones, Quansah tacle le cuir qui revient sur Saka qui s'écroule. C'est sifflé par l'arbitre et les Mexicains ne sont pas d'accord.

03:16 - Pickford sauve l'Angleterre (0-0, 16e) Quelle parade de Jordan Pickford ! Le portier anglais se couche bien sur sa gauche pour détourner une tête plongeante de Raul Jimenez.

03:14 - L'arbitre a du travail (0-0, 14e) Après un ballon intercepté par Rangel à la suite d'un mauvais contrôle de Saka, Montes recherche Gallardo à l'opposé. À la lutte avec Saka, le latéral gauche pense obtenir un corner en vain.

03:13 - Jimenez trop court (0-0, 13e) Long ballon dans la profondeur mais Raul Jimenez ne peut pas reprendre le cuir.

03:11 - Quinones se rate (0-0, 12e) Servi dans l'entrejeu, Julian Quinones lève la tête et il recherche Sanchez. Sa transversale rasante termine dans les pieds d'O'Reilly.

03:10 - Le choc démarre fort dans une ambiance folle, le match en direct On vient de passer les dix première minutes de jeu au stade Azteca. Toujours 0-0 entre le Mexique et l'Angleterre dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

03:08 - Premier corner (0-0, 8e) Première percée pour Anthony Gordon qui pousse son ballon. Sanchez concède le corner.

03:07 - Ça chauffe avec Kane ! (0-0, 7e) Après un tirage de maillot de Lira sur Bellingham, l'arbitre siffle faute et Harry Kane veut jouer vite mais le milieu mexicain garde le cuir, ce qui n'est pas du goût du capitaine anglais.

03:06 - Guéhi bien placé (0-0, 6e) Passe forte de Montes pour Alvarado mais Marc Guéhi avait tout vu.

03:04 - Saka trop court (0-0, 4e) Sur l'un de ses premiers ballons offensifs, Bukayo Saka fait l'appel dans la profondeur mais la passe de Quansah termine finalement en touche.

03:03 - Le Mexique placé haut (0-0, 3e) C'était attendu mais les joueurs d'El Tri veulent enflammer ce huitième de finale face à l'Angleterre !

03:03 - Romo se relève (0-0, 2e) Après avoir reçu quelques soins, Luis Romo finit par se relever et le match peut reprendre.

03:01 - Premier coup de sifflet et premier avertissement ! (0-0, 1e) Sur une remise en jeu, Declan Rice met le pied haut devant Romo qui baisse la tête pour jouer le ballon. Faute sifflée par l'arbitre australien qui n'hésite pas à sortir un premier carton jaune.