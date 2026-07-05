Mexique - Angleterre : l'enfer attend les Anglais pour une place en quarts, heure et chaîne TV
C'est l'un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce lundi matin, l'un des pays hôtes du Mondial, le Mexique va affronter l'Angleterre pour une place en quarts de finale.
23:01 - Envisagé, le report de Mexique - Angleterre n'aura pas lieu
La météo continue de peser sur le Mondial. Après les orages et les vagues de chaleur, la Coupe du monde doit faire face à un risque d’inondations qui pèse sur le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre. Initialement programmé à 2 heures ce lundi, le match aurait pu être avancé de six heures comme envisagé par la FIFA. Finalement, l'option est tombée à l'eau. Cette perspective ne plaisait à personne, y compris du côté mexicain : "Ce serait comme un coup de poing dans le ventre, parce qu’il faudrait tout changer. (…) On se retrouverait avec six heures de préparation en moins", a déclaré le sélectionneur Javier Aguirre.
22:42 - Du viagra utilisé par l'Angleterre contre l'altitude ? Tuchel met les choses au clair
À quelques heures du duel très attendu entre le Mexique et l'Angleterre, les Three Lions ont été la cible d'une folle rumeur sur l'utilisation du viagra pour lutter contre l'altitude. Face aux médias, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a balayé cette fausse information avant d'être suivi par Jordan Henderson : "Je n'ai pas reçu ces informations ni cette aide, donc…". "Eh bien, le Viagra m’a aidé… Je plaisante, c’était une blague!", s'est amusé le milieu anglais.
22:20 - Des conditions climatiques extrêmes
Alors que le stade Azteca se situe à 2200 mètres d'altitude, l'Angleterre doit se préparer à ces conditions inédites. En conférence de presse, Thomas Tuchel a confié avoir souffert d’un mal de tête et d’une nuit perturbée après son arrivée dans la capitale mexicaine : "J’ai ressenti, par exemple, un léger mal de tête dans ma chambre d’hôtel pendant la journée, je n’ai pas aussi bien dormi que les jours précédents, mais rien d’insurmontable et on ne peut s’y adapter. Les joueurs l’ont ressenti dès les premières minutes de l’entraînement et que plus cela durait, mieux ils y faisaient face. C’est comme ça. Physiquement, on ne peut pas s’adapter. C’est tout simplement impossible. Mais on est là la veille au moins pour en faire l’expérience, pour ne pas avoir à vivre une première fois pendant l’échauffement".
Le match Mexique - Angleterre, huitième de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé ce lundi 6 juillet soir à 2h heure française, du côté du stade Azteca de Mexico au Mexique. BeIN Sports 1 diffusera ce choc.