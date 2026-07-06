DIRECT. Portugal - Espagne : la Seleção se rebiffe face à la Roja, suivez le 8e de finale de la Coupe du monde 2026

Le Portugal et l'Espagne se livrent une belle bataille dans ce 8e de finale de la Coupe du monde 2026, ce lundi soir à Dallas (Etats-Unis). Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:12 - Le centre de Neto file devant le but Vitinha récupère un ballon et lance Pedro Neto en profondeur en l'absence de Cucurella. L'ailier de Chelsea déborde et finit par centrer devant le but mais personne n'est là pour couper la trajectoire.

22:12 - Cancelo manque sa passe Joao Cancelo accélère sur le côté droit et tente de piquer son ballon pour Joao Felix côté opposé dans la surface, mais c'était un peu trop ambitieux et le geste est raté.

22:09 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement durant la mi-temps, que ce soit de la part de Roberto Martinez ou de Luis de la Fuente. Mais plusieurs joueurs ont effectué un échauffement appuyé à la pause, dont Rafael Leao.

22:07 - C'est reparti entre le Portugal et l'Espagne ! M. Taylor siffle le début de la seconde période entre le Portugal et l'Espagne ! Les joueurs de la Seleção engagent pour ces 45 dernières minutes dans le temps réglementaire.

22:03 - Des occasions de chaque côté Le Portugal et l'Espagne ont eu chacun des opportunités pour prendre l'avantage dans ce 8e de finale de la Coupe du monde 2026. Pour la Roja, Oyarzabal (8e), Baena (16e) et Olmo (30e) ont eu de belles occasions, alors que Nuno Mendes a trouvé la barre côté portugais (41e). Félix et Ronaldo avaient auparavant testé Unai Simon (37e). Cristiano Ronaldo passe tout près de l'ouverture du score ! ????????

Le gardien espagnol repousse la frappe du capitaine portugais et préserve le score.



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21:57 - La frappe de Nuno Mendes en vidéo Nuno Mendes a failli devenir le premier joueur de cette Coupe du monde 2026 à battre le gardien de l'Espagne Unai Simon, mais la barre a repoussé la tentative du latéral du PSG. Découvrez ce tir en vidéo. Quelle frappe de Nuno Mendes ! ????????

Le latéral portugais déclenche une énorme frappe qui vient s'écraser sur la barre transversale.



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21:51 - C'est la mi-temps entre le Portugal et l'Espagne C'est la pause à Dallas ! Le Portugal et l'Espagne sont à égalité (0-0) après la première période de ce 8e de finale de la Coupe du monde 2026.

21:48 - Le Portugal termine plus fort Les joueurs de la Seleção sont plus forts dans ce temps additionnel de la première période et gagnent leurs duels.

21:45 - Six minutes de temps additionnel M. Taylor accord six minutes de temps additionnel dans cette première période de Portugal - Espagne, alors que Rodri envoie une frappe lointaine dans les tribunes de l'AT&T Stadium.

21:44 - Simon capte le ballon devant Ronaldo Depuis son aile gauche, Nuno Mendes centre en direction de Cristiano Ronaldo mais Unai Simon lit bien la trajectoire et capte le ballon dans les airs.

21:41 - La barre sauve l'Espagne ! Le Portugal se procure un corner dans cette fin de première période. Nuno Mendes joue court avec un une-deux et peut ensuite frapper à l'angle de la surface. Le ballon, légèrement dévié par Porro, s'écrase sur la barre d'Unai Simon qui semblait battu !

21:37 - Unai Simon devant Felix puis Ronaldo ! Unai Simon conserve son invincibilité dans cette Coupe du monde 2026 ! Sur un long centre de Bruno Fernandes, Joao Felix est trouvé au deuxième poteau et reprend de la tête mais Unai Simon détourne dans un angle fermé. Le ballon revient sur Ronaldo qui reprend acrobatiquement mais le gardien de l'Athletic bondit pour capter le cuir !

21:34 - Un rythme peu élevé Ce Portugal - Espagne ne se joue pas sur un rythme démentiel et les Espagnols ont réussi à imprimer leur jeu. Le Portugal tente d'accélérer dès que possible mais ce n'est pas simple face au pressing des joueurs de la Roja.

21:30 - L'étrange sortie de Diogo Costa Après un corner, les Espagnols gardent le ballon et Pedri peut réaliser un centre plongeant vers Cubarsi. Le défenseur du FC Barcelone rate le ballon et ça surprend Diogo Costa, un peu sorti n'importe comment, qui dégage du pied... sur Dani Olmo, lui aussi surpris de voir le ballon lui arriver dessus et qui ne peut ajuster sa tête.

21:27 - Ca reprend entre le Portugal et l'Espagne Après cette première pause fraîcheur, c'est reparti entre le Portugal et l'Espagne à Dallas, au Texas. Le score est toujours de 0 à 0.

21:24 - Place à la pause fraîcheur M. Taylor renvoie le Portugal et l'Espagne se désaltérer dans cette première période ! C'est la première pause fraîcheur.

21:23 - Le Portugal défend bien Alex Baena obtient un bon coup franc sur l'aile gauche. L'ailier de l'Atlético de Madrid se charge de le frapper mais la défense portugaise repousse le danger.

21:22 - L'Espagne n'a pas encore pris de but L'Espagne est la seule équipe de la Coupe du monde 2026 à ne pas avoir pris de but depuis le début de la compétition. Est-ce que le Portugal peut réussir à battre Unai Simon ce soir ?

21:19 - Bon tacle de Ruben Dias Dans la surface, Ruben Dias réalise un tacle autoritaire sur Marc Cucurella pour stopper une offensive de l'Espagne. Magnifique.

21:16 - Double parade de Diogo Costa ! Diogo Costa brille dans le but du Portugal ! Le gardien portugais détourne un tir de Yamal d'abord puis d'Alex Baena dans la foulée, bien plus dur à sortir.

21:15 - Yamal est mal entré dans le match Lamine Yamal rate une nouvelle passe en retrait et semble avoir du mal à entrer dans son match face au Portugal, ce lundi soir à la Coupe du monde 2026.

21:12 - Ronaldo frappe dans un angle fermé Bruno Fernandes récupère le ballon très haut avant de servir Ronaldo dans la surface. Dans un angle fermé et malgré Laporte, CR7 déclenche un tir puissant mais Unai Simon détourne bien.

21:10 - Ronaldo réclame un penalty Le Portugal se procure un premier corner dans ce match. Bruno Fernandes le frappe mais la défense espagnole écarte le danger. Ronaldo s'est retrouvé au sol et réclame un penalty, mais M. Taylor lui fait signe de se relever.

21:08 - Oyarzabal manque le cadre ! Quelle occasion pour l'Espagne ! Plein axe, Olmo est trouvé et envoie Oyarzabal en profondeur en une touche. C'est superbe et ça surprend la défense portugaise. Tout le monde pense au hors-jeu mais le Basque continue de jouer, sauf qu'il croise trop son tir face à Costa. Et il s'avère qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu...