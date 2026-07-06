Portugal - Espagne : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale de la Coupe du monde 2026
Le Portugal affronte l'Espagne lors des 8es de finale de la Coupe du monde 2026 à Dallas (Etats-Unis). Cette affiche sera à suivre ce lundi soir (21 heures) sur M6 et beIN Sports.
16:00 - Bonjour à toutes et à tous pour suivre Portugal - Espagne !
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la 8e de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l'Espagne ! Le coup d'envoi sera donné à l'AT&T Stadium d'Arlington, près de Dallas (Etats-Unis), à 21 heures par l'arbitre anglais Anthony Taylor.
Le match Portugal - Espagne, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le lundi 6 juillet 2026 à 21h00, à Dallas (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour plusieurs affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Portugal - Espagne : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.