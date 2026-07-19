Classements du Tour de France 2026 : la 15e étape, général, maillot à pois et maillot vert... Le détail et les écarts
CLASSEMENT TOUR DE FRANCE. Découvrez tous les classements détaillés du Tour de France 2026 avec le général et le maillot jaune, le maillot à pois, vert et le classement des étapes dès la fin de la course.
Le Tour de France 2026 a commencé le samedi 4 juillet dans les rues de Barcelone et se terminera le 26 juillet prochain sur les Champs Elysées avec la désormais fameuse ascension de Montmartre. Pendant trois semaines, les coureurs vont se livrer une intense bataille pour obtenir le précieux Maillot Jaune... Le Graal de tous les coureurs cyclistes. Depuis deux semaines de course, Tadej Pogacar a pris un énorme ascendant sur ses concurrents avec une avance plus que conséquente au classement...
Le classement général du Tour de France 2026
Concrètement, le classement général du Tour de France est établi de façon très simple. Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.
Le classement de l'étape du jour sur le Tour de France 2026
Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Les sprints intermédiaires donnent aussi droit à des bonifications : 6 secondes au premier, 4 secondes au deuxième, 2 secondes au troisième. Sur certaines étapes, des points bonus (8 secondes, 5 secondes, 2 secondes) sont attribués aux trois premiers à des endroits clés de l'étape.
Le classement par équipes du Tour de France 2026
Le classement par équipes du Tour de France distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.
Le classement du maillot à pois du Tour de France 2026
Les principales ascensions du Tour de France sont classées en cinq catégories : 4e catégorie, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie et hors catégorie. Celles de 3e catégorie rapportent 2 points au premier et 1 à son poursuivant. Dans les cols ou côtes de 2e catégorie, le premier empoche 5 points ; 3, 2 et 1 points sont attribués aux coureurs suivants. Au sommet des ascensions de 1re catégorie, le barème est de 10 points pour l’homme de tête, puis 8, 6, 4, 2 et 1 points pour ceux qui suivent. Le coureur en tête au sommet d'un col hors catégorie remporte 20 points. Les poursuivants empochent 15, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points.
Le classement du maillot vert du Tour de France 2026
16:25 - Simmons franchit le Salève en tête !
Après un énorme numéro et une attaque, Quinn Simmons passe le sommet du Salève - Col de la Croisette en tête et empoche dix points dans le classement de la montagne. Pidcock suit juste derrière avec Rubio et Voisard. Costiou a 17 secondes de retard.
14:14 - Deux nouveaux points pour Paret-Peintre !
Valentin Paret-Peintre passe en tête au sommet de la Côte des Rousses. Le Français empoche les 2 points distribués au classement de la montagne, devant Richard Carapaz et revient ainsi à 7 points du leader du classement, Tadej Pogacar.
13:46 - Philipsen s'adjuge le sprint
Devant Mads Pedersen et Max Kanter, Jasper Philipsen fait parler sa pointe de vitesse pour remporter le sprint intermédiaire.
12:47 - Point sur les maillots distinctifs
Avant la 15e étape du Tour de France 2026 reliant Champagnole au Plateau de Solaison, voici les porteurs des maillots distinctifs :
- Maillot jaune : Tadej Pogacar
- Maillot vert : Mads Pedersen
- Maillot à pois : Tadej Pogacar
- Maillot blanc : Paul Seixas
12:39 - Deux Français dans le Top 10, le classement général
Avant la 15e étape du Tour de France 2026, voici le top 10 du classement général avec deux coureurs tricolores :
- Tadej Pogacar
- Jonas Vingegaard à 4'30"
- Remco Evenepoel à 5'04"
- Paul Seixas à 5'19"
- Juan Ayuso à 5'22"
- Florian Lipowicz à 5'44"
- Isaac Del Toro à 5'50"
- Tom Pidcock à 7'35"
- Mattias Skjelmose à 7'59"
- Lenny Martinez à 8'25"