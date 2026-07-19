Classements du Tour de France 2026 : la 15e étape, général, maillot à pois et maillot vert... Le détail et les écarts

CLASSEMENT TOUR DE FRANCE. Découvrez tous les classements détaillés du Tour de France 2026 avec le général et le maillot jaune, le maillot à pois, vert et le classement des étapes dès la fin de la course.

Le Tour de France 2026 a commencé le samedi 4 juillet dans les rues de Barcelone et se terminera le 26 juillet prochain sur les Champs Elysées avec la désormais fameuse ascension de Montmartre. Pendant trois semaines, les coureurs vont se livrer une intense bataille pour obtenir le précieux Maillot Jaune... Le Graal de tous les coureurs cyclistes. Depuis deux semaines de course, Tadej Pogacar a pris un énorme ascendant sur ses concurrents avec une avance plus que conséquente au classement...

Le classement général du Tour de France 2026

Concrètement, le classement général du Tour de France est établi de façon très simple. Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement de l'étape du jour sur le Tour de France 2026

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Les sprints intermédiaires donnent aussi droit à des bonifications : 6 secondes au premier, 4 secondes au deuxième, 2 secondes au troisième. Sur certaines étapes, des points bonus (8 secondes, 5 secondes, 2 secondes) sont attribués aux trois premiers à des endroits clés de l'étape.

Le classement par équipes du Tour de France 2026

Le classement par équipes du Tour de France distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Le classement du maillot à pois du Tour de France 2026

Les principales ascensions du Tour de France sont classées en cinq catégories : 4e catégorie, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie et hors catégorie. Celles de 3e catégorie rapportent 2 points au premier et 1 à son poursuivant. Dans les cols ou côtes de 2e catégorie, le premier empoche 5 points ; 3, 2 et 1 points sont attribués aux coureurs suivants. Au sommet des ascensions de 1re catégorie, le barème est de 10 points pour l’homme de tête, puis 8, 6, 4, 2 et 1 points pour ceux qui suivent. Le coureur en tête au sommet d'un col hors catégorie remporte 20 points. Les poursuivants empochent 15, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points.

Le classement du maillot vert du Tour de France 2026

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