Classements du Tour de France 2026 : la 18e étape, général, maillot blanc et maillot vert... Le détail et les écarts
CLASSEMENT TOUR DE FRANCE. Les classements détaillés du Tour de France 2026 avec le général et le maillot jaune, le maillot à pois, vert, le blanc pour Paul Seixas et le classement des étapes dès la fin de la course.
Le Tour de France 2026 a commencé le samedi 4 juillet dans les rues de Barcelone et se terminera le 26 juillet prochain sur les Champs Elysées avec la désormais fameuse ascension de Montmartre. Pendant trois semaines, les coureurs vont se livrer une intense bataille pour obtenir le précieux Maillot Jaune... Le Graal de tous les coureurs cyclistes. Depuis deux semaines de course, Tadej Pogacar a pris un énorme ascendant sur ses concurrents avec une avance plus que conséquente au classement surtout après l'abandon de Jonas Vingegaard...
Le classement général du Tour de France 2026
Concrètement, le classement général du Tour de France est établi de façon très simple. Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.
Le classement de l'étape du jour sur le Tour de France 2026
Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Les sprints intermédiaires donnent aussi droit à des bonifications : 6 secondes au premier, 4 secondes au deuxième, 2 secondes au troisième. Sur certaines étapes, des points bonus (8 secondes, 5 secondes, 2 secondes) sont attribués aux trois premiers à des endroits clés de l'étape.
Le classement du maillot blanc du Tour de France 2026
Le maillot blanc du Tour de France vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.
Le classement par équipes du Tour de France 2026
Le classement par équipes du Tour de France distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.
Le classement du maillot à pois du Tour de France 2026
Les principales ascensions du Tour de France sont classées en cinq catégories : 4e catégorie, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie et hors catégorie. Celles de 3e catégorie rapportent 2 points au premier et 1 à son poursuivant. Dans les cols ou côtes de 2e catégorie, le premier empoche 5 points ; 3, 2 et 1 points sont attribués aux coureurs suivants. Au sommet des ascensions de 1re catégorie, le barème est de 10 points pour l’homme de tête, puis 8, 6, 4, 2 et 1 points pour ceux qui suivent. Le coureur en tête au sommet d'un col hors catégorie remporte 20 points. Les poursuivants empochent 15, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points.
Le classement du maillot vert du Tour de France 2026
15:37 - Paret Peintre encore premier au sommet
Il n'y a pas photo dans les sprints au sommet dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Valentin Paret Peintre continue de faire le point avec deux unités de plus au classement de la montagne dans ce Tour de France 2026. Richard Carapaz en prend un seul.
15:11 - Le classement au sommet de la Côte de Monteynard
- Valentin Paret-Peintre, 5pts
- Richard Carapaz, 3pts
- Mauro Schmid, 2pts
- Mads Pedersen, 1pt
13:56 - Le classement au sommet de la Côte d'Engins
- Valentin Paret-Peintre, 10 pts
- Richard Carapaz, 8 pts
- Ben Healy, 6 pts
- Mauro Schmid, 4 pts
- Mads Pedersen, 2 pts
- Sean Quinn, 1 pt
12:58 - Le départ de la 18e étape du Tour de France 2026 !
Direction les Alpes ! Les fauves sont lâchés à Voiron pour cette étape de montagne qui marque le début du triptyque alpin avant de rejoindre la capitale pour la dernière étape de cette 113e édition du Tour de France dimanche.
11:31 - Le classement du maillot blanc à pois rouges du Tour de France 2026 avant la 18e étape
C'est une des trois premières étapes dans les Alpes et les points au classement à la montagne vont être majoritairement distribués sur ces trois prochains jours. Tadej Pogacar a 24 points d'avance sur son dauphin et est donc sous la menace.
Le classement de la montagne
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) 70 pts
- Valentin Paret-Peintre (Soudal - Quick Step) 46 pts
- Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) 40 pts
- Remco Evenepoel (RedBull - Bora-Hansgrohe) 36 pts
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) 34 pts
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) 30 pts
- Lenny Martinez (Bahrain Victorious) 22 pts
- Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) 20 pts
- Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) 17 pts
- Alex Baudin (EF Education - Easy Post) 16 pts