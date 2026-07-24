Classements du Tour de France 2026 : le classement général, maillot à pois, maillot blanc, maillot vert... Les écarts
CLASSEMENT TOUR DE FRANCE. Voici le classement général du Tour de France 2026 avec tous les écarts, mais également les classements du maillot à pois, maillot vert et maillot blanc de meilleur jeune pour Paul Seixas.
C'est bientôt la fin ! Le Tour de France a débuté samedi 4 juillet dans les rues de Barcelone et se termine ce dimanche dans les rues de Paris comme le veut la tradition. Après trois semaines de course, Tadej Pogacar a écrasé très rapidement le classement général du Tour de France en infligeant de gros écarts à ses rivaux. L'abandon de Jonas Vingegaard alors 2e du classement général avant sa chute et une fracture de la clavicule n'a pas aidé au suspense de ce Tour de France 2026.
Le classement général du Tour de France 2026
Concrètement, le classement général du Tour de France est établi de façon très simple. Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.
Le classement de l'étape du jour sur le Tour de France 2026
Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Les sprints intermédiaires donnent aussi droit à des bonifications : 6 secondes au premier, 4 secondes au deuxième, 2 secondes au troisième. Sur certaines étapes, des points bonus (8 secondes, 5 secondes, 2 secondes) sont attribués aux trois premiers à des endroits clés de l'étape.
Le classement du maillot blanc du Tour de France 2026
Le maillot blanc du Tour de France vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.
Le classement par équipes du Tour de France 2026
Le classement par équipes du Tour de France distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.
Le classement du maillot à pois du Tour de France 2026
Les principales ascensions du Tour de France sont classées en cinq catégories : 4e catégorie, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie et hors catégorie. Celles de 3e catégorie rapportent 2 points au premier et 1 à son poursuivant. Dans les cols ou côtes de 2e catégorie, le premier empoche 5 points ; 3, 2 et 1 points sont attribués aux coureurs suivants. Au sommet des ascensions de 1re catégorie, le barème est de 10 points pour l’homme de tête, puis 8, 6, 4, 2 et 1 points pour ceux qui suivent. Le coureur en tête au sommet d'un col hors catégorie remporte 20 points. Les poursuivants empochent 15, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points.
Le classement du maillot vert du Tour de France 2026
18:15 - Le top 10 de l'étape 19 du Tour de France 2026
Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape sur le Tour de France 2026, devant Lenny Martinez et Richard Carapaz.
- Tadej Pogacar
- Lenny Martinez +6"
- Richard Carapaz +9''
- Sepp Kuss +14''
- Tobias Johannessen +2'07''
- Remco Evenepoel +2'29''
- Isaac Del Toro +2'41''
- Matias Skjelmose +2'45"
- Paul Seixas +2'45
- Harold Tejada +3'22''
17:55 - Le top 10 du classement général
Cette étape 19 entre Gap et l'Alpe d'Huez a fait bouger le classement le général, avec notamment une belle opération pour Lenny Martinez, qui entre dans le top 5, et pour Richard Carapaz, alors que Juan Ayuso s'est écroulé. Isaac del Toro (3e) a repris 4 secondes à Paul Seixas (4e), alors que Tadej Pogacar a porté son avance sur Remco Evenepoel au-delà des 7 minutes.
- Tadej Pogacar
- Remco Evenepoel +7'11"
- Isaac del Toro +9'42"
- Paul Seixas +10'06"
- Lenny Martinez +13'00"
- Mattias Skjelmose +13'09"
- Juan Ayuso +15'58"
- Richard Carapaz +21'15"
- Tom Pidcock +21'30"
- Jordan Jegat +23'21"
17:40 - Richard Carapaz nouveau maillot à pois
En terminant à la troisième place de l'étape 19 ce vendredi à l'Alpe d'Huez, Richard Carapaz prend la tête du classement de la montagne avec 91 points, contre 90 pour Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) et 84 pour Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
17:33 - Pogacar remporte l'étape 19 à l'Alpe d'Huez !
Tadej Pogacar franchit la ligne d'arrivée en tête à l'Alpe d'Huez après un show incroyable ! Lenny Martinez est deuxième, Richard Carapaz troisième.
16:43 - Le classement au sommet du col d'Ornon
Richard Carapaz a franchi le col d'Ornon en tête dans cette étape 19.
- Richard Carapaz (5 pts)
- Bruno Armirail (3 pts)
- Tobias Foss (2 pts)
- Thymen Arensman (1 pt)