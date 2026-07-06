Classements du Tour de France 2026 : général, étape du jour... Le détail avec tous les écarts

CLASSEMENT TOUR DE FRANCE. Découvrez tous les classements du Tour de France, avec les écarts au général et le classement des étapes.

Le Tour de France 2026 a débuté le samedi 4 juillet dans les rues de Barcelone et se terminera le 26 juillet prochain sur les Champs Elysées avec la désormais fameuse ascension de Montmartre. Pendant trois semaines, les coureurs vont se livrer une intense bataille pour obtenir le précieux Maillot Jaune... Le Graal de tous les coureurs cyclistes.

Le classement général du Tour de France 2026

Concrètement, le classement général du Tour de France est établi de façon très simple. Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement de l'étape du jour sur le Tour de France 2026

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Les sprints intermédiaires donnent aussi droit à des bonifications : 6 secondes au premier, 4 secondes au deuxième, 2 secondes au troisième. Sur certaines étapes, des points bonus (8 secondes, 5 secondes, 2 secondes) sont attribués aux trois premiers à des endroits clés de l'étape.

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