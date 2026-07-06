Folarin Balogun : carton rouge, intervention de Trump auprès de la FIFA, consternation de la Belgique... Le scandale de la Coupe du monde

L'attaquant de Monaco, Folarin Balogun, fait la une de l'actualité de la Coupe du monde après l'annulation de son carton rouge.

Une histoire qui pourrait laisser un précèdent inquiétant pour le football mondial... Folarin Balogun, attaquant de Monaco et meilleur buteur de l'équipe américaine au Mondial 2026 avec trois réalisations, peut finalement disputer le huitième de finale face à la Belgique ce lundi 6 juillet en pleine nuit du côté de la France. La FIFA a levé la suspension automatique qui lui avait été infligée après son expulsion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, transformant la sanction en sursis avec un an de mise à l'épreuve. Une annulation historique, la première de ce type lors d'une Coupe du monde depuis 1962.

Pourquoi Balogun a pris un carton rouge à la Coupe du monde ?

À la 64e minute du match opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine, Balogun a été expulsé pour avoir marché sur la jambe du défenseur Tarik Muharemović à la réception d'un saut. Au ralenti, on voit bien que les deux hommes sont au duel et que Folarin Balogun accroche son adversaire. Son geste, involontaire a été considéré comme dangereux au vu de l'appui prolongé sur la cheville de Tarik Muharemovic. Le règlement de la FIFA est clair et prévoit dans ce cas une suspension automatique d'un match, sans possibilité d'appel de la part de l'équipe sanctionnée... Mais pourtant, un coup de téléphone semble avoir tout fait changer.

Did FIFA really suspend Baloguns red card?



Trumps corruption has reached sports. Unprecedented. https://t.co/Tojbb9ppVK pic.twitter.com/WTzPIaHsud — Noodles (@criptopaul) July 5, 2026

L'intervention de Trump et la Maison Blanche

Immédiatement après la rencontre, Andrew Giuliani, représentant de la Maison Blanche pour la Coupe du monde, a alerté Donald Trump et les deux hommes se sont appelés à plusieurs reprises dans la nuit, selon le Wall Street Journal. En parallèle, l'administration cherchait des ressources juridiques : selon Politico, "Giuliani a proposé de mettre à disposition des avocats de la Maison Blanche pour apporter leur aide en matière d'analyse juridique si nécessaire." Andrew Giuliani aurait également fouillé dans le passé de l'arbitre brésilien Raphaël Claus pour identifier des éléments exploitables. Là ou cela devient inquiétant, c'est que l'équipe de la Maison Blanche n'a pas limité son action au seul plan juridique. Selon Politico, "des articles relatant les précédentes controverses impliquant l'arbitre brésilien ont circulé parmi les hauts responsables gouvernementaux, qui examinaient tous les arguments susceptibles d'étayer l'appel." Cette mobilisation semble totalement folle.

Jeudi, alors que la Fédération américaine de football déplorait publiquement l'impossibilité de faire appel, le chef de la diplomatie Marco Rubio est monté au créneau. Devant la presse, il a déclaré que les États-Unis "se sont fait entuber avec ce carton rouge", ajoutant : "Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas ?" Une prise de position inhabituelle pour un secrétaire d'État sur une question sportive.

Et bien du coup, face à la polémique, Donald Trump a décidé d'intervenir. Il a lui-même décroché son téléphone pour appeler Gianni Infantino, président de la FIFA et proche du président américain. Selon le Guardian et le New York Times, Trump aurait contacté Infantino dès le mercredi soir, puis à plusieurs reprises par la suite, l'exhortant "à réexaminer l'affaire Balogun." Infantino a accepté de reconsidérer la décision, mais "n'a fait aucune promesse quant à l'issue de la discussion", selon Politico.

La sanction de Balogun levée, la colère de l'UEFA et la Belgique

Dimanche, la commission de discipline de la FIFA a annoncé que la sanction était transformée "d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an." L'instance a affirmé avoir agi en toute indépendance, en s'appuyant sur l'article 27 de son code disciplinaire. Toutefois, Politico relève que "contrairement aux autres décisions de cette commission, la FIFA n'a publié aucun rapport à ce sujet." Quelques minutes après la décision de la FIFA, Donald Trump a publié sur Truth Social : "Merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice !" Il a également rappelé Gianni Infantino pour lui signifier que "c'était la bonne décision", selon le New York Times.

La fédération belge, adversaire des États-Unis en huitièmes de finale, s'est dite "stupéfaite" par la décision de la FIFA. La ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Galant, a réagi sur X : "La vraie force, c'est de gagner avec fair-play (et en respectant toutes les règles). C'est ce que la Belgique fera demain (lundi)." L'indignation belge s'inscrit dans une réaction plus large du monde du football face à ce revirement.

L'UEFA a également fait part de son incompréhension face à la décision de la Fifa... Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, fondements d'une compétition équitable, honnête et transparente, affirme l'instance européenne. Si certaines règles peuvent parfois prêter à interprétation, ce n'est pas le cas ici. La suspension automatique d'un match minimum à la suite d'un carton rouge n'est pas une option discrétionnaire et ne requiert pas la décision d'une instance compétente pour être mise en oeuvre. Il s'agit d'un principe inscrit dans le règlement, qui ne saurait faire l'objet d'exceptions, a fortiori en cours de tournoi, alors que plusieurs autres joueurs se sont trouvés dans la même situation et ont purgé leur suspension sans problème".