Yassine Bounou : origines canadiennes, surnom... Qui est le gardien du Maroc ?

Yassine Bounou est l'une des stars de la sélection marocaine.

Yassine Bounou, gardien du Maroc à la Coupe du monde face à la France, est plus connu sous le surnom de "Bono", est né le 5 avril 1991 à Montréal, au Canada, de parents marocains. Il grandit au Maroc, où il est formé au sein du Wydad Casablanca. Très tôt, ses performances attirent l'attention des recruteurs européens, ce qui lui ouvre les portes du football espagnol.

Un début de carrière très Espagnol pour Bounou

Après ses débuts professionnels au Wydad Casablanca, Bounou rejoint l'Atlético de Madrid, où il évolue avec l'équipe réserve avant d'être prêté au Real Saragosse. Il s'impose ensuite à Girona FC, puis connaît la période la plus marquante de sa carrière au Séville FC. Avec le club andalou, il remporte notamment deux éditions de l'UEFA Europa League et se distingue comme l'un des meilleurs gardiens de la Liga. En 2023, il poursuit sa carrière en rejoignant Al Hilal, en Arabie saoudite.

Bounou et le Maroc

International marocain depuis 2013, Bounou devient l'un des cadres de la sélection nationale. Il participe à plusieurs compétitions majeures, dont les Coupes du monde 2018 et 2022. Lors du Mondial au Qatar, ses arrêts décisifs, notamment lors de la séance de tirs au but contre l'Espagne, contribuent au parcours historique du Maroc, première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Le gardien est surtout réputé pour ses réflexes, son calme et son efficacité dans les face-à-face et les équipes craignent de l'affronter lors de la séance de tirs au but. Ses performances lui valent plusieurs distinctions individuelles, dont le Trophée Zamora, récompensant le gardien ayant encaissé le moins de buts en championnat d'Espagne.