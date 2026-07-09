Azzedine Ounahi : son club, la déclaration d'amour de Luis Enrique, son échec à l'OM... Qui est le joueur marocain ?

Azzedine Ounahi a traversé une période difficile après la Coupe du monde 2026.

Né le 19 avril 2000 à Casablanca, Azzedine Ounahi est un milieu de terrain marocain formé au Raja Club Athletic avant de poursuivre son apprentissage à l'Académie Mohammed VI de football. En 2018, il se développe finalement en France et intègre le RC Strasbourg, où il évolue principalement avec l'équipe réserve. Après un passage à l'US Avranches, il franchit un cap en signant à Angers, où il fait ses débuts professionnels et attire rapidement l'attention grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu...

La révélation d'Azzedine Ounahi à la Coupe du monde 2022

International marocain depuis 2022, Azzedine Ounahi se révèle au grand public lors de la Coupe d'Afrique des nations avant d'exploser durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ses prestations au milieu de terrain contribuent largement au parcours historique du Maroc, première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la compétition. Sa qualité technique lui a valu les louanges d'un certain Luis Enrique... "Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris."

L'échec Ounahi à Marseille

Les performances d'Ounahi avec Angers et à la Coupe du monde lui permettent de rejoindre l'Olympique de Marseille en 2023. Mais après une saison en Ligue 1 plus que poussive, il est finalement prêté au Panathinaïkós, en Grèce, où il retrouve du temps de jeu et remontre à nouveau son potentiel. Il poursuit ensuite sa carrière au Girona FC, en Espagne où il redevient un vrai élément indispensable de son équipe. Mais globalement, c'est surtout avec sa sélection marocaine que le milieu est impressionnant.

Azzedine Ounahi a inscrit deux buts face au Canada (3-0) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se rappelant au bon souvenir des fans de football. Pour Nasser Larguet, ancien DTN du Maroc et directeur de la formation marseillaise, le secret du rendement d'Ounahi réside dans la confiance qu'on lui accorde : "S'il n'a pas cette confiance totale que lui donnait Walid Regragui en 2022 et que lui donne aujourd'hui Mohamed Ouahbi, c'est peut-être plus dur." Il insiste : "Vraiment, si vous donnez de la confiance à Ounahi, il fait des miracles." Selon Larguet, l'échec marseillais s'explique avant tout par un contexte défavorable : "Il y avait peut-être trop de monde à ce poste et il n'a pas pu percer." L'ancien DTN estime que davantage de temps et de confiance auraient suffi à changer la donne.

Et au Maroc, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a repositionné Ounahi plus haut sur le terrain, l'obligeant à modifier son style de jeu. "Il doit assimiler un autre système, il se doit d'être plus performant dans les trente derniers mètres", explique-t-il, précisant qu'Ounahi "fait plus d'appels, il se retrouve plus dans la surface adverse."