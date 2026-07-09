Maroc : est ce que les Marocains sont les vainqueurs de la CAN 2025 ?

Adversaire de la France en quart de la Coupe du monde, le Maroc est-il le champion d'Afrique ?

En pleine Coupe du monde et alors que le Maroc va jouer son quart de finale face à la France et que le Sénégal a été éliminé dès les 16es de finale... Qui est le vrai vainqueur de la CAN 2025 ? La situation a évolué très défavorablement pour les Sénégalais et plutôt favorablement pour la bande à Hakimi à la suite d'une décision rendue par les instances disciplinaires puis confirmée en appel par la Confédération africaine de football (CAF).

Selon le communiqué officiel publié par la CAF il y a quelques semaines, le Comité d'appel a confirmé que la finale opposant le Sénégal au Maroc devait être enregistrée comme une défaite par forfait du Sénégal. En conséquence, le résultat officiel a été fixé à 3-0 en faveur du Maroc et le titre continental a été attribué à la sélection marocaine sur tapis vert.

Cette décision a bien évidemment suscité de nombreuses réactions dans le monde du football africain. Les fans du Sénégal estiment que leur équipe a remporté le titre sur le terrain et considèrent que la sanction est disproportionnée. De leur côté, les autorités sportives marocaines soutiennent que le règlement devait être appliqué et que la décision des instances compétentes devait être respectée.

Une décision pas encore définitive...

Mais attention, la Fédération sénégalaise de football a annoncé son intention de contester cette sanction devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), la plus haute juridiction sportive internationale pour ce type de litiges. L'objectif de cette procédure est d'obtenir l'annulation ou la révision de la décision ayant retiré le titre au Sénégal...

En droit sportif, une décision reste pleinement applicable tant qu'elle n'a pas été annulée ou modifiée par une instance supérieure compétente. Autrement dit, même si un recours est en cours ou envisagé, le statut officiel demeure celui fixé par la CAF. À la date du 9 juillet 2026, aucune décision définitive du TAS n'a publiquement rétabli le Sénégal comme champion d'Afrique.