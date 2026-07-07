DIRECT. Argentine - Egypte : suivez le match de la Coupe du Monde 2026

Bousculée par le Cap-Vert au tour précédent, l'Argentine de Lionel Messi entend hausser son niveau de jeu pour écarter l'Égypte, mardi à Atlanta (18h), en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, et décrocher son billet pour les quarts avec davantage de maîtrise.

En direct

18:16 - 15' - BUUUT D'IBRAHIM (0-1) Très belle combinaison côté droit des Egyptiens, Ashour décale Hany qui centre dans la surface, Yasser Ibrahim gagne son duel aérien face à Emiliano Martinez et place une superbe tête, Martinez est battu . 1-0 pour les Pharaons

18:13 - 12' - Alvarez cherché en profondeur Les Argentins tentent de trouver Julian Alvarez sur du jeu long mais pour le moment les coquipiers de Mohamed Salah sont bien en place

18:10 - 9' - Bon retour de Rabia Très bon retour de Rami Rabia sur Messi dans la surface, le défenseur egyptien parvient à dévier le ballon en touche.

18:08 - 7' - L'Egypte met de l'intensité Les Pharaons sont entrain de mettre du rythme dans ce début de match avec un pressing sur toutes les relances argentines

18:05 - Les Argentins font le jeu Les premières minutes du match sont légèrement en faveur des Argentins qui essayent de contourner le bloc défensif egyptien

18:01 - C'est parti ! Le coup d'envoi de ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Egypte est donné !

17:53 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Place aux hymnes !

17:49 - Atlanta envahie par les Argentins (vidéo) Des images incroyables des supporteurs argentins rassemblés hier dans les rues d'Atlanta ???????? | Argentina fans packed the streets in Atlanta last night before last 16 match vs Egypt…????????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jViecbFnmO — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 7, 2026

17:42 - Message fort de Hossam Hassan Hier en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, a profité de sa conférence de presse pour adresser un vibrant message de soutien au peuple palestinien. Déjà aperçu avec un drapeau palestinien après la qualification contre l'Australie, le technicien égyptien a dénoncé la situation à Gaza. « Si quelqu’un n’a jamais ressenti la souffrance du peuple palestinien, c’est qu’il est dépourvu d’humanité », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Une honte pour le monde entier, pas seulement pour le monde arabe, une honte pour tout le monde et, avant tout, une honte pour les décideurs qui laissent des êtres humains de côté. » Hossam Hassan a conclu son intervention par un appel : « S’il vous plaît, laissez le peuple palestinien vivre », estimant que les valeurs de « respect » et de « fair-play » doivent aussi s'appliquer « pour que ceux qui n’ont rien puissent vivre ».

17:35 - Les côtes des bookmakers Malgré une qualification laborieuse face au Cap Vert, l'Argentine demeure largement favori face à l'Egypte Betclic : Argentine 1,32 / Nul 4,85 / Egypte 12,00 Unibet : Argentine 1,32 / Nul 5,20 / Egypte 11,00 Winamax : Argentine 1,32 / Nul 4,90 / Egypte 10,50

17:28 - "Affronter l'Espagne en finale ? je signe tout de suite.." Lionel Scaloni ne cache pas son admiration pour l'Espagne, qu'il considère comme l'un des principaux favoris au sacre mondial. Le sélectionneur argentin estime toutefois que la Roja n'est pas intouchable dans une Coupe du monde rendue particulièrement exigeante par les conditions de jeu. « L'Espagne est de mieux en mieux au fil de ses matches, c'est certain, mais ils n'ont pas été réguliers. Cela confirme que c'est une Coupe du monde compliquée. » Interrogé sur une éventuelle finale face aux Espagnols, le technicien de l'Albiceleste n'a pas hésité une seconde : « Après, affronter l'Espagne en finale ? Je signe tout de suite (sourire). »

17:21 - " L'Egypte ne joue pas aussi bas.." À la veille du huitième de finale face à l'Égypte, Lionel Scaloni s'attend à une opposition bien différente de celle proposée par le Cap-Vert. Le sélectionneur argentin ne prévoit pas de voir les Pharaons se replier massivement en défense. « L'Égypte ne joue pas aussi bas, non. Elle est construite différemment, elle attaque. Sachant que le Cap-Vert avait joué de manière très différente contre l'Arabie saoudite qu'il ne l'a fait contre nous. On est prêts pour ce qui se présente. Mais en principe, l'Égypte est une équipe avec des joueurs pour attaquer, ils ne ferment pas le jeu. » Interrogé sur la menace représentée par Mohamed Salah, le technicien de l'Albiceleste a également affiché son respect pour la star égyptienne. « Salah est un grand joueur, ce sera un plaisir de pouvoir l'affronter. On a toujours essayé de répondre au niveau collectif. Par-delà le fait que c'est un grand joueur, on travaille par rapport à l'équipe. »

17:14 - La surprise Hasseim Hassan Alors qu'on attendait une possible une défense à 5, Hossam Hassan a opté plutôt pour un 4-5-1 avec un trident offensif composé de Ziko, le franco-Egyptien Hasseim Hassan et Mohamed Salah. Le onze entrant est comme suit : Shobeir - Hafez, Ibrahim, Rabia, Hany - Ashour, Lasheen, Atia, Hassan, Ziko - Salah ???? ????????????????????????????????: Egypt XI in the World Cup Round of 16 vs. Argentina! ???????????? pic.twitter.com/PdMLDgwwgh — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 7, 2026

17:07 - Alvarez et Tagliafico retrouvent le onze Après plusieurs prestations décevantes en pointe de l'attaque de l'Albiceleste, Lautaro Martinez laisse sa place à Julian Alvarez pour ce match contre l'Egypte. Nicolas Tagliafico retrouve aussi le onze type en remplaçant Facundo Medina sur le flanc gauche de la défense. Le onze titulaire argentin est comme suit : Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi and Julián Álvarez. ???? ????????????????????????????????: Argentina XI in the World Cup Round of 16 vs. Egypt! ???????????? pic.twitter.com/aIxxYy8eCa — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 7, 2026