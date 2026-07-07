Argentine - Egypte : Scaloni modifie sa ligne d'attaque, heure et chaîne tv du match de la Coupe du Monde 2026

12:00 - Gagner avec la manière

Voici une version d'environ 200 mots : Après avoir frôlé une élimination retentissante face au Cap-Vert (3-2 après prolongation), l'Argentine veut rapidement tourner la page. À deux jours de son huitième de finale contre l'Égypte, Lionel Scaloni a insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité de livrer une prestation bien plus aboutie. Le sélectionneur de l'Albiceleste n'a guère apprécié les largesses défensives et le manque de maîtrise affichés contre les Cap-Verdiens, qui sont parvenus à revenir à deux reprises avant de céder sur un but contre leur camp. « Ça aurait été de la folie de perdre, mais c'est ça, le football », avait reconnu Scaloni après la rencontre.

Afin de corriger les nombreuses imperfections observées, le staff argentin a programmé une séance d'entraînement à huis clos au cours de laquelle l'accent a été mis sur les automatismes défensifs, le pressing collectif et les transitions rapides. L'objectif est d'éviter un nouveau scénario à suspense face à une sélection égyptienne qui s'est révélée particulièrement solide depuis le début du tournoi. Lionel Messi, auteur de l'ouverture du score contre le Cap-Vert, devrait une nouvelle fois être le leader technique d'une Albiceleste déterminée à retrouver son autorité. Les champions du monde espèrent cette fois valider leur billet pour les quarts de finale sans trembler et envoyer un message fort à leurs futurs adversaires.