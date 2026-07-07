DIRECT. Argentine - Egypte : Messi renverse tout face à l'Egypte, suivez le match de la Coupe du Monde 2026

Auteur d'une passe décisive et d'un but, Lionel Messi a permis à l'Argentine de sortir du gouffre et recoller face à l'Egypte (2-2) dans un huitième de finale de folie de la Coupe du Monde 2026

Argentine 2 : 2 Egypte

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19:48 - 83' - MESSI MAGIQUE (2-2) Incroyable ! L'Argentine vient de refaire son retard face à l'Egypte en 4 minutes. Bien servi par Montiel dans la surface, Lionel Messi catapulte le ballon dans les buts egyptiens et permet à son équipe d'égaliser face aux Pharaons. C'est un match à couper le souffle. 19:46 - 81' - Martinez manque l'inmanquable Bien servi dans l'axe à 5 mètres du but par Messi, Lautaro Martinez n'ajuste pas sa reprise du pied droit et le ballon passe au dessus des buts de Shoubeir 19:43 - 79' - ROMERO RAVIVE L'ESPOIR (1-2) Réduction du score de l'Argentine. Messi dépose un ballon parfait sur la tête de Romero qui trompe enfin Shoubeir. 2-1 pour l'Egypte 19:40 - 77' - Frappe de Trezeguet Dans un angle fermé, Trezeguet tente sa chance dans la surface, mais son tir finit dans le petit filet extérieur des buts de Martinez 19:39 - 76' - Entrée de Trezeguet Centième sélection pour le Pharaon, qui remplace Hasseim Hassan, excellent aujourd'hui. 19:36 - Le but de Zico (vidéo) Revivez le second but des Egyptiens marqué par Zico Encore une contre-attaque éclair de l'Égypte ! ⚡️ Haissem Hassan prend la défense de vitesse et centre pour Mostafa Ziko, qui conclut parfaitement l'action.



L'Égypte mène 2-0.



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L'Égypte reste devant, 1-0.



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Toujours portée par Lionel Messi, l'Argentine tentera ce mardi de poursuivre sa route en Coupe du Monde 2026 face à la surprenante Égypte, en huitième de finale. Le rendez-vous est fixé au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, avec une diffusion en direct sur M6 et beIN Sports 1.