Celeste Amarilla : une "femme méprisable", Mbappé répond aux propos abjects et racistes, qui est la sénatrice ?

Celeste Amarilla, la sénatrice du Paraguay, a eu un discours horrible à l'encontre de Kylian Mbappé qui lui a répondu fermement.

Après l'élimination du Paraguay face à la France (1-0) en huitième de finale de la Coupe du monde, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a publié sur X plusieurs messages à caractère raciste visant le capitaine des Bleus Kylian Mbappé. Elle l'a notamment qualifié Mbappé de "Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français. Le post abject : "Cette brute n'a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n'ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance."

La réponse de Mbappé

Kylian Mbappé a répondu publiquement ce lundi à la sénatrice dans un communiqué : "Madame Celeste Amarilla, Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde." Le joueur du Real Madrid a également relevé que les sorties racistes de la sénatrice éclipsent le parcours sportif de la sélection paraguayenne. "Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays", a-t-il écrit.

La Fédération française de football a réagi par communiqué, qualifiant les propos de Celeste Amarilla de "totalement abjects et inacceptables" et de "délictueux et condamnables". La FFF a annoncé procéder "à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire", soulignant que "les joueurs de l'Équipe de France représentent la France, c'est notre pays qui est insulté."

Qui est Celeste Amarilla ?

Celeste Josefina Amarilla Goitia est une avocate et femme politique paraguayenne née le 21 octobre 1964 à San Juan Bautista. Membre du Parti libéral radical authentique depuis 1982, elle a participé à la fondation de la jeunesse du parti. Elle siège au Sénat depuis 2023, après avoir été députée de la capitale de 2018 à 2023.

Avant d'accéder au Parlement, Amarilla a exercé des fonctions locales variées, notamment comme directrice des finances de la municipalité de Fernando de la Mora sous Julio César Franco (1991-1995). Elle a aussi occupé des postes de présidente de comité à Asunción et de secrétaire chargée de l'enfance et des sports au gouvernement du département Central (1999-2003).

En 2020, la Chambre des députés a suspendu Amarilla de ses fonctions et l'a privée de sa rémunération, par 47 voix favorables. Cette sanction faisait suite à ses déclarations affirmant qu'environ 70 parlementaires avaient obtenu leur siège par des voies douteuses, impliquant des fonds illicites. En tant que députée, elle a également joué un rôle de premier plan dans l'appel à la destitution du juge de la Cour suprême Antonio Fretes, accusé de liens avec Kassem Mohamad Hijazi, un individu extradé vers les États-Unis. Sa prise de position lui a valu des critiques de législateurs ayant pris la défense du magistrat.