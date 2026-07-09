Le maillot des Bleus introuvable ? On a trouvé la parade avec ce maillot et l'avis de la rédaction est partagé

Si vous avez du mal à trouver le maillot de l'équipe de France, on a trouvé la solution.

Vous cherchez peut être tous le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026... Le bleu porté très régulièrement et qui pourrait être le symbole, on l'espère tous, de la 3e étoile, mais surtout le vert menthe qui a fait sensation depuis sa sortie et que les Bleus portent ce jeudi face au Maroc en quart de finale. Mais comme lors de chaque compétition, trouver ce maillot relève du parcours du combattant alors on a trouvé la parade grâce à un maillot vintage officiel de l'équipe de France que nous a envoyé Intersport.

Il s'agit du maillot FFF Energy, quasiment en rupture de partout, mais que vous pouvez encore trouver dans les enseignes partenaires comme Intersport justement. La marque nous a communiqué des chiffres pour évoquer cet engouement il y a quelques jours : 91% du stock a été écoulé sur le début de la Coupe du monde avec 2 709 maillots vendus, un chiffre qui a certainement évolué depuis...

Et on peut comprendre l'engouement, Nike a décidé de créer une collection exclusive de maillots avant et après les matchs qui servent aux joueurs, notamment pour les conférences de presse. La France est mise à l'honneur, mais également l'Angleterre, l'Australie, les USA ou encore les Pays-Bas. Et avis aux nostalgiques, ce maillot FFF Energy reprend les codes des années 90 de la marque à la virgule à un prix de 75 euros. D'une matière un peu satinée, qu'il faut savoir porter, des logos exagérés, le slogan "Nos différences nous unissent", et une toile de fond avec, pour l'équipe de France, une énorme Statue de la Liberté. Ce maillot FFF Energy offre un équipement très lifestyle pour la Coupe du monde.

On a tout de même demandé l'avis de la rédaction sur ce maillot et l'avis est très partagé. On a eu droit à des grimaces et des commentaires acerbes notamment sur la matière et l'aspect lourd du maillot et au contraire des avis très enthousiastes : "Je le préfère au maillot vert et bleu qu'ils portent sur le terrain". La couleur noir est particulièrement appréciée et est souvent revenue dans les remarques positives. Mon avis personnel est plutôt positif, aimant particulièrement le vintage, la matière est finalement plutôt agréable à porter et l'effet loose fit apporte un vrai confort surtout sous les grosses chaleurs. Toutefois, il est vrai que si on a pas un physique très imposant, le maillot peut quand même être vraiment très large et difficile à porter, mais une chose est certaine, quand on le porte dans la rue, les regards sont assez insistants. Le bilan de la rédaction est de 6 avis positifs contre 4 négatifs.

© Nike / Maillot FFF Energy

Et pour ceux qui pensent que porter un maillot de foot hors du stade, ce n'est pas possible, Intersport pense le contraire et nous a confié son petit guide Foot & Style pour pouvoir suivre la Coupe du monde avec un petit test du supporter, un lexique très important pour les personnes qui ne sont pas habituées au ballon rond et une psycho du canapé pour juger de votre ascenseur émotionnel. Il est également expliqué via un tuto comment porter le maillot de l'équipe de France dans la vie de tous les jours car maillot de foot ne veut pas forcément dire, pas à la mode et exclusivement dans les stades. Chemise à carreau en denim par dessus la tunique, jean et basket blanche, un combo streetwear qui peut faire la différence. Même chose pour vous mesdames, le maillot vert, rentré dans le jean ou la jupe et le tour est joué !