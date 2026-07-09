Ayyoub Bouaddi : pourquoi le joueur a choisi de représenter le Maroc à la Coupe du monde et pas la France ?

Ayyoub Bouaddi a décidé de représenter le Maroc à la Coupe du monde et pas l'équipe de France...

Juste avant le début de la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a fait son choix et a décidé de porter le maillot de la sélection marocaine et pas celui de la France. Une décision forte pour celui qui était passé par toutes les équipes françaises de jeunes : 8 sélections chez les U16, 5 chez les U17, 3 avec les U18, 1 chez les U20 et 10 avec les Espoirs. Un choix assumé qui s'explique peut être par la concurrence assez folle au milieu de terrain pour l'actuel joueur de Lille.

"Fier de pouvoir représenter le Maroc dans la plus grande des compétitions. Un rêve qui se réalise, mais surtout le début d'une nouvelle étape, avec encore plus de travail, d'exigence et de responsabilités. Je suis conscient du privilège que j'ai de défendre ces couleurs et je donnerai tout pour représenter au mieux mon pays."

Bouaddi a tout de même eu une reconnaissance pour son pays d'origine, la France qu'il n'a pas oublié après son choix. "Une pensée également pour la France. Mon choix n'enlève en rien la fierté et la reconnaissance d'avoir pu porter ce maillot en jeunes. Je suis et resterai toujours fier de ma double culture, de mon parcours et de mes racines. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À nous d'écrire la suite."

Une perte pour la France selon le DTN

Hubert Fournier, DTN de la FFF, le décrit comme "un talent unique dans sa catégorie d'âge" et reconnaît que son départ est "une perte importante pour notre fédération." La raison principale du choix de Bouaddi tient à une décision de Didier Deschamps puisque le sélectionneur des Bleus a estimé que le joueur n'était pas encore assez mûr pour intégrer l'équipe de France en vue du Mondial. Fournier l'explique sur RMC, "le sélectionneur estimait qu'il n'était pas encore tout à fait prêt, tandis que le Maroc lui offrait cette opportunité." La concurrence féroce au milieu de terrain français a également pesé dans la balance. Selon The Athletic, la fédération marocaine a multiplié les visites auprès du joueur et de sa famille pour le convaincre. Du côté français, Zinédine Zidane, pressenti pour succéder à Deschamps, aurait échangé avec Bouaddi sans pouvoir lui garantir une place : "Je t'aime bien mais je ne peux rien te promettre" selon des infos de RMC.

Pour Guy Stéphan, il ne faut pas le blâmer et il comprend son choix tout comme celui de Didier Deschamps. "Évidemment qu'on le connait. C'est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes en France. Il est né et a grandi en région parisienne. On le connait bien, les entraîneurs nationaux le connaissent bien. Il a fait un choix à un moment donné de sa carrière, on ne va pas le blâmer. Il a fait son choix, il a choisi une autre nationalité sportive comme d'autres joueurs. Ce ne sera pas la dernière fois. On est assez fournis dans ce secteur de jeu. On a Rabiot, Koné, Zaire-Emery, Kanté et Tchouaméni..."