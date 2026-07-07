François Letexier : arbitre du match Argentine - Egypte, les Argentins scandalisés, "une aubaine pour les magouilles"

Le Français François Letexier a été nommé arbitre de la rencontre Argentine - Egypte à la Coupe du monde et ça ne plait pas aux Argentins.

La nomination de François Letexier en tant qu'arbitre du match Argentine - Egypte à la Coupe du monde fait scandale... Depuis l'annonce, des centaines de commentaires de supporters argentins ont déferlé sur X. Des messages comme "Ils veulent à tout prix que la France gagne la Coupe du monde" ou "On va se faire braquer", "Décision injuste. C'est une aubaine pour les magouilles" traduisent une méfiance généralisée envers la présence d'un arbitre français, accusé de potentielle partialité.

Et l'inquiétude va au delà des réseaux sociaux, la presse argentine critique ouvertement ce choix. Le média Gente de Salta titre par exemple : "Le choix le moins désirable : l'Argentine se voit attribuer une équipe arbitrale française aux antécédents scandaleux pour son huitième de finale contre l'Égypte, ce qui suscite un tollé." Des titres comme La Nacion, TyC Sports ou El Argentino relaient tous le même point de référence : l'"affaire" Prestianni.

Qu'est ce que l'affaire Prestianni, reprochée à François Letexier ?

Lors du play-off aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica, le 17 février dernier, l'Argentin Gianluca Prestianni aurait proféré des insultes racistes envers Vinicius. Averti par le Brésilien, Letexier avait arrêté le match pour appliquer le protocole anti-discrimination, avant de le faire reprendre au bout de huit minutes sans sanctionner le joueur sur le moment. Prestianni a finalement été suspendu six matches, dont trois avec sursis, par l'UEFA pour comportement homophobe. Les supporters argentins craignent surtout une partialité de Letexier, notamment due à la rivalité entre les deux sélections, et au statut de favori de l'équipe de France... Un mathc qui s'annonce tendu.