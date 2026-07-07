Suisse - Colombie : pour ce choc en huitièmes, les Helvètes privés d'un grand talent, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Suisse - Colombie : pour ce choc en huitièmes, les Helvètes privés d'un grand talent, heure et chaîne TV C'est le dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Ce mardi à 22h, la Suisse et la Colombien s'affronter pour décrocher le dernier ticket en quarts du Mondial.

Autour du même sujet

Coupe du monde