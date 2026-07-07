DIRECT. Suisse - Colombie : le round d'observation dure entre les Suisses et les Colombiens, suivez le match de la Coupe du monde 2026

C'est le dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Ce mardi à 22h, la Suisse et la Colombie s'affrontent pour décrocher le dernier ticket en quarts du Mondial. Suivez le match en direct.

En direct

22:49 - Pas d'avantage pris entre la Suisse et la Colombie ! (0-0) C'est la mi-temps à Vancouver où la Suisse et la Colombie sont dos-à-dos (0-0). Dans ce choc serré et haché, les occasions étaient rares. On peut ressentir l'enjeu de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

22:48 - Mojica se tord de douleurs (0-0, 45+3e) Après une touche et un dégagement, Mojica se plaint d'une semelle de Jashari mais le contact semblait très léger.

22:46 - Faute grossière de Munoz ! (0-0, 45+1e) Duel aérien entre Munoz et Ndoye mais le premier nommé pousse le Suisse qui perd son équilibre.

22:45 - Trois minutes (0-0, 45e) Il y a trois minutes de temps additionnel dans cette première période de Suisse - Colombie !

22:43 - Freuler précieux ! (0-0, 43e) Une invention qui vaut un but ou presque ! Récupération dans les pieds de Xhaka par Luis Diaz. Munoz centre à ras-de-terre et Suarez laisse passer pour Diaz qui est devancé par le tacle de Freuler.

22:41 - Xhaka s'en veut ! (0-0, 41e) Combinaison entre Jashari et Xhaka. Le capitaine suisse poursuit son effort mais la passe de son jeune compatriote est légèrement trop forte. Vargas s'empare du cuir.

22:39 - Confusion à Vancouver ! (0-0, 39e) Sur un centre de Munoz, le ballon est prolongé par Elvedi et Luis Diaz tente une retournée acrobatique. Si les Suisses s'attendaient à un coup de sifflet, il n'en est rien. Les Colombiens obtiennent un corner.

22:38 - L'arbitre revient à la faute (0-0, 38e) Contre-attaque des Colombiens et Luis Suarez lance Luis Diaz en profondeur. Elvedi est le premier sur le ballon mais Ivan Barton revient à une faute au départ de l'action.

22:36 - Embolo en grande difficulté (0-0, 36e) Depuis le coup d'envoi, Breel Embolo est pris dans l'engagement sur les duels aériens par Lucumi et Sanchez.

22:34 - Elvedi parfaitement placé (0-0, 35e) Jefferson Lerma est servi par James Rodriguez. Il cherche Luis Diaz dans la profondeur mais Elvedi tacle pour fermer l'espace.

22:33 - Diaz bien serré (0-0, 33e) Belle défense d'Elvedi qui reste proche de Luis Diaz jusqu'à contrer ce tir enroulé du Colombien.

22:32 - Des légendes présentes (0-0, 32e) Les anciens défenseurs colombiens et suisses Mario Yepes et Philippe Senderos sont présents pour assister à Suisse - Colombie.

22:30 - Rieder bute sur Vargas ! (0-0, 30e) Quelle occasion pour la Suisse ! Après un ballon récupéré et une mauvaise passe, Fabian Rieder profite d'un contre favorable pour entrer dans la surface et déclencher une lourde frappe du pied gauche. Vargas détourne.

22:29 - Diaz fait aussi faute (0-0, 29e) La première demi-heure de Suisse - Colombie est marquée par les nombreux coups de sifflets d'Ivan Barton.

22:27 - On repart sur les mêmes bases (0-0, 27e) Après la pause fraîcheur, le rythme reste bas avec ce round d'observation qui perdure dans ce Suisse - Colombie.

22:24 - Première pause fraîcheur (0-0, 23e) C'est l'heure de la première pause fraîcheur dans ce Suisse - Colombie ! Toujours 0-0 entre les deux pays.

22:23 - Puerta fait faute (0-0, 23e) Le contre-pressing colombien se met en place mais Puerta arrive trop fort sur Xhaka et commet une faute.

22:21 - Kobel sauve la Suisse ! (0-0, 21e) Lutte acharnée dans l'entrejeu et les Colombiens récupèrent le cuir avant de se projeter. Luis Suarez joue vite sur Puerta qui enroule une frappe du pied droit. Alors qu'il prenait la direction de la lucarne opposé, le ballon est repoussé en corner par Gregor Kobel.

22:20 - Ndoye s'en sort ! (0-0, 19e) Pressé près de son poteau de corner, Dan Ndoye parvient à trouver Manuel Akanji en retrait.

22:15 - Les fautes s'enchaînent ! (0-0, 15e) Au quart d'heure de jeu, ce match Suisse - Colombie est marqué par les nombreuses fautes, empêchant les deux nations de lettre leur jeu en place.

22:14 - Kobel s'impose (0-0, 13e) Prolongé de la tête, le ballon est capté dans les airs sur le coup franc par Gregor Kobel.

22:13 - Luis Diaz fait la différence ! (0-0, 12e) Positionné plus haut sur le terrain, Luis Diaz contrôle mais il est percuté par Elvedi qui fait une obstruction. Coup franc à trente mètres sur la gauche du terrain.

22:12 - Suarez furieux ! (0-0, 11e) Après un contact qui a lui a retiré son crampon, Luis Suarez est hors de lui sur la pelouse !

22:11 - C'est beaucoup trop fort pour Luis Diaz ! (0-0, 10e) Luis Diaz a de l'espace dans son couloir mais la transversale de Davinson Sanchez manque de précision.