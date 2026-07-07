Suisse - Colombie : pour ce choc en huitièmes, les Helvètes privés d'un grand talent, heure et chaîne TV
C'est le dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Ce mardi à 22h, la Suisse et la Colombie s'affrontent pour décrocher le dernier ticket en quarts du Mondial.
19:20 - L'effectif suisse décimé
Pour ce choc face à la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Murat Yakin pourrait privé de nombreux joueurs ! Alors que Michel Aebischer et Luca Jaquez sont incertains tout comme Ruben Vargas et Djibril Sow, la jeune pépite de la Nati, Johan Manzambi est officiellement forfait. L'attaquant de Fribourg s’est blessé à un genou lors de la dernière séance d’entraînement, lui qui était l'auteur de trois réalisations et deux passes décisives jusqu'à présent.
Le match Suisse - Colombie, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le mardi 7 juillet 2026 à 22h00, à Vancouver (Canada). Comme c’est le cas pour la grande majorité des affiches du Mondial, il y a deux choix pour voir ce Suisse - Colombie : la rencontre est diffusée par M6 et par beIN Sports 1.