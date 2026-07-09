EN DIRECT, France - Maroc : Doué présent, Tchouaméni absent de la compo, suivez le quart de la Coupe du monde

FRANCE - MAROC. Les Bleus jouent leur quart de finale de Coupe du monde ce jeudi face au Maroc.

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16:47 - France - Maroc, premier quart de finale de la Coupe du monde 2026 Cette alléchante rencontre est la première des quarts de finale de ce Mondial co-organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Demain, il y aura Espagne - Belgique (21h), puis Norvège - Angleterre samedi à 23h avant de conclure par un Argentine - Suisse dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Dimanche, nous aurons donc les affiches du dernier carré de la compétition.

16:23 - Le teaser de France - Maroc Sur X, le compte de l'Équipe de France a fait monter la température en diffusant un teaser de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. On y voit Michael Olise jouer une partie d'échecs avec, en fond sonore, des déclarations de William Saliba, Désiré Doué et Adrien Rabiot après le huitième de finale face au Paraguay.

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16:03 - Les Bleus ont reçu de la visite avant France - Maroc Ce mercredi soir, dans leur hôtel, les Bleus ont eu la bonne surprise de retrouver d'anciennes connaissances. Thierry Henry et Andre-Pierre Gignac sont passés échanger avec les joueurs de l'équipe de France à la veille de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. Plus tôt dans la compétition, Paul Pogba ou encore Adil Rami, avaient rendu visite à l'équipe.

15:39 - Une nuit agitée avant France - Maroc Près de l'hôtel des Bleus cette nuit, des supporters marocains ont tenté de perturber le sommeil des joueurs de l'équipe de France avant le quart de finale de la Coupe du monde 2026. Aux alentours de 22h30, des fans des Lions de l'Atlas ont tiré des feux d'artifice, ont klaxonné et joué du tambour. RMC Sport révèle que le service de sécurité de l'équipe de France est intervenu dans des échanges conviviaux. Le chef de la sécurité des Bleus, Mohamed Sanhadji, a même eu le droit à son chant. Des supporters marocains se sont donné rendez-vous, mercredi soir, devant l'hôtel des Bleus, à Boston, pour tenter de troubler la nuit des Bleus à quelques heures du coup d'envoi France-Maroc.



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15:16 - France - Maroc, un match particulier pour Issa Diop Annoncé comme titulaire au sein de la défense du Maroc ce soir, l'ancien joueur de Toulouse Issa Diop va vivre une soirée très particulière. En effet, le joueur né au sein de la Ville rose a toujours rêvé de l'équipe de France. Des U16 aux Espoirs, le défenseur central comptabilise 40 apparitions dans les catégories de jeunes de l'équipe de France. "J’ai toujours dit que je ne jouerai que pour la France et personne d’autre. Même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas", avait-il assuré sur le plateau du Canal Football Club il y a quelques années. Entre temps, la donne a changé dans la tête du grand défenseur central qui n'a jamais été appelé par Didier Deschamps.

14:54 - Le Maroc moins souverain avant d'affronter la France Si les Bleus se sont ouvert les portes de ce quart de finale avec aisance, le parcours a été beaucoup plus difficile pour les Marocains. Ces derniers ont commencé fort la Coupe du monde 2026 avec un choc face au Brésil qui s'est terminé sur un score de parité (1-1). Derrière, la douloureuse victoire face à l'Écosse leur a permis de se lancer (1-0) avant de renverser la modeste équipe d'Haïti pour terminer deuxième de son groupe (4-2). En 16es de finale, les Lions de l'Atlas ont eu besoin d'une séance de tirs au but pour se défaire des Pays-Bas avant de sortir, avec la manière, l'un des pays organisateurs, le Canada (3-0).

14:31 - Retour sur le parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 C'est sans doute l'équipe qui a le plus impressionné depuis le coup d'envoi de cette Coupe du monde 2026. La France a tout gagné. En terminant facilement premiers de sa poule avec trois larges victoires, les hommes de Didier Deschamps se sont ouvert la voie d'un 16e de finale face à la Suède. Là encore, le tarif minimum de trois buts a été respecté avec une victoire 3-0. En huitièmes de finale, dans une rencontre plus heurtée face au Paraguay, la France s'est contentée de l'essentiel avec un succès 1-0.

14:07 - L'entrainement des Bleus en vidéo Ce mercredi, l'équipe de France a peaufiner les derniers détails avant France - Maroc. Le compte X de l'équipe de France a diffusé quelques images de cet ultime entrainement. Dernières courses avant France-Maroc pic.twitter.com/L8qlC85rTA — Equipe de France (@equipedefrance) July 9, 2026

13:48 - La presse marocaine met la pression avant France - Maroc Après 2022 et la demi-finale perdue du Maroc face à la France en Coupe du monde, les Lions de l'Atlas veulent éviter une nouvelle désillusion. "Le match avait été marqué par de lourdes erreurs arbitrales au détriment des Marocains", souhaite rappeler le journal marocain Le Matin. Le journal Assabah, de son côté, évoque le sentiment de "revanche" avant de pointer de nouvelles fautes d'arbitrage lors du Mondial au Qatar en 2022.

13:24 - Didier Deschamps rassurant sur Kylian Mbappé avant France - Maroc Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Paraguay ne s'est pas arrêté qu'au rectangle vert. En effet, une sénatrice paraguayenne a couvert d'insultes le capitaine de l'équipe de France avec notamment une à caractère raciste. "Kylian est bien au niveau mental. Il s'est passé quelque chose sur lequel je ne veux pas revenir. C'est un garçon très fort dans la tête. Il est concentré sur le match de demain qui sera dur parce que ce sont deux équipes de qualité. Kylian est bien comme tout le groupe. Il est prêt pour demain", a rassuré Didier Deschamps.

13:02 - Michael Olise devra faire attention lors de France - Maroc Le carton gate de cette Coupe du monde 2026 bat son plein. Alors que celui, en rouge, de l'attaquant américain Folarin Balogun avait été suspendu par la FIFA après un appel de la Maison Blanche, le carton jaune de Michael Olise injustement sorti contre le Paraguay n'a pas été suspendu. L'ailier bavarois va donc devoir se tenir à carreaux ce jeudi soir s'il ne veut pas regarder une éventuelle demi-finale depuis les tribunes. Un carton jaune et Michael Olise serait suspendu.

12:39 - Saibari est forfait pour France - Maroc Il y avait des incertitudes autour de sa présence. Cette fois, il n'y a plus de doute. Ismael Saibari, le meilleur buteur du Maroc dans cette Coupe du monde 2026, a été contraint de déclarer forfait. Il devrait donc être remplacé par Soufiane Rahimi à la pointe de l'attaque.

12:17 - L'Espagne ou la Belgique ensuite Le vainqueur de France - Maroc connait son parcours jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2026. Il rencontrera, en demi-finale, le vainqueur de l'affiche entre l'Espagne et le Portugal qui se jouera ce vendredi soir à 21h du côté de Los Angeles.

11:54 - Didier Deschamps va égaler un record lors de France - Maroc Désormais détenteur du record de nombre de victoires en Coupe du monde en tant que sélectionneur (19 victoires), le sélectionneur français Didier Deschamps va aussi devenir ce soir l'entraineur qui a dirigé le plus de matchs dans cette compétition avec 25. Nul doute que ce record pourrait être difficile à aller chercher car la longévité est une denrée rare pour les entraineurs. Didier Deschamps records the most wins of any Head Coach in #FIFAWorldCup history pic.twitter.com/rQhI93poLB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

11:32 - Avant France - Maroc, les Lions de l'Atlas ont fait parler leur réalisme Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Canada et le Maroc a été terrible pour les Canucks. L'un des trois pays organisateurs a subi une leçon de réalisme de le part des Marocains qui ont marqué trois buts en ne cadrant que quatre tirs. Suffisant pour corriger les Canadiens (3-0) et rejoindre la France en quart de finale.

11:09 - Les arbitres de France - Maroc au centre des regards La FIFA semble d'humeur joueuse dans cette Coupe du monde 2026. Alors qu'elle avait désigné un arbitre français lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Egypte, elle a décidé de nommer des arbitres argentins pour ce quart de finale entre Français et Marocains. Un choix discuté lorsque l'on connait la rivalité grandissante entre les Bleus et l'Albiceleste. "Moi je considère que mon adversaire c'est le Maroc. Je ne vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire. Bien au contraire. Il est là pour faire en sorte d'appliquer les lois du jeu le plus justement possible", a simplement réagit Didier Deschamps en conférence de presse.

10:46 - La France parmi les plus grandes nations Les Bleus sont à la quête d'une troisième qualification en demi-finale consécutive en Coupe du monde. Auparavant, seuls l'Allemagne (2002, 2006 et 2010) et l'Allemagne de l'Ouest (1982, 1986, 1990) avaient réussi tel exploit.

10:24 - Avant France - Maroc, la crainte des autorités françaises Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a prévenu qu'"aucun débordement ne devra être toléré" à l'issue de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc. Il demande également "un renforcement des dispositifs de sécurisation". Avant même le début de la compétition, la Direction nationale de la sécurité publique (DNSP) avait alerté sur les risques de "débordements sur l'ensemble du territoire national" avec "des cortèges bruyants et festifs, des rodéos motorisés, des rassemblements spontanés sur la voie publique, des tirs de feux d'artifice et mortiers", lors des matchs disputés par le Maroc, l'Algérie ou encore la Turquie.

10:02 - France - Maroc, un remake de 2022 Les matchs entre la France et le Maroc vont commencer à devenir une habitue en Coupe du monde. Lors de l'édition de 2022 au Qatar, les deux nations s'étaient retrouvées en demi-finale. La rencontre avait été très serrée et les Bleus l'avaient finalement emporté 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.

09:51 - La conférence de presse de France - Maroc a été très tendue Ce mercredi, Didier Deschamps donnait une ultime conférence de presse avant ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc. Le sélectionneur des Bleus a été interpellé par un journaliste marocain qui s'était levé pour se plaindre de ne pas avoir pu poser de question. "On a le droit de poser des questions", proteste-t-il. "Vous ne donnez que la parole aux Français", déplore l'un de ses confrères. "Nous, les Marocains, on a eu le droit à deux questions. C'est une conférence Fifa Monsieur. (...) Depuis tout à l'heure on lève la main." "Moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à m'occuper", lui répond alors Didier Deschamps avant d'ajouter : "Vous êtes combien? Je ne veux pas défendre Raphaël (Raymond, responsable des relations médias à la FFF) mais si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. J'ai encore d'autres obligations après, je sais que ça ne vous concerne pas. J'ai 45 minutes de route puis un déjeuner avec mon équipe." Le journaliste marocain a finalement pu poser une question qui portait sur les célébrations des joueurs français pendant l'entrainement. Le sélectionneur tricolore lui a répondu en indiquant qu'il n'y avait aucune "euphorie exagéré" avant cette rencontre face aux Lions de l'Atlas.

09:40 - France - Maroc, une opposition bien différente que face au Paraguay Le huitième de finale de l'équipe de France face au Paraguay ressemblait parfois plus à un évènement de catch qu'à un match de foot. Finalement, les Bleus ont su garder leur sang-froid face à l'Albirroja pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé, seul buteur, a libéré les Bleus qui devraient, aujourd'hui, être moins tancés par des adversaires marocains bien plus joueurs. Les Lions de l'Atlas ont des arguments intéressants qu'ils devraient faire valoir.

09:29 - La compo probable des Lions de l'Atlas pour France - Maroc Le peuple marocain retient son souffle ce jeudi. En effet, l'incertitude règne autour de la présence de leur meilleur buteur dans cette Coupe du monde 2026, Ismael Saibari. Ce mercredi, le nouvel attaquant du Bayern Munich était absent de l'entrainement et devrait vraisemblablement être remplacé par Rahimi. La compo probable du Maroc : Bounou - Hakimi, I. Diop, Halhal, Mazraoui - Bouaddi, El-Aynaoui - B. Diaz, Ounahi, El-Khanouss - Rahimi.

09:21 - La compo probable des Bleus pour France - Maroc Ça devrait être le grand chamboulement de la composition concoctée par Didier Deschamps. Bradley Barcola, habituel titulaire, devrait laisser sa place à son coéquipier au PSG, Désiré Doué, sur l'aile gauche de l'équipe de France. Aurélien Tchouameni, qui a repris l'entrainement collectif hier devrait être encore un peu trop court pour débuter. Manu Koné devrait encore assurer le remplacement. La compo probable des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé

09:09 - Avant France - Maroc, enfin une bonne nouvelle pour les Bleus Peu épargnés par des conditions météo défavorables depuis le début de cette Coupe du monde 2026, la France devrait avoir du répit ce soir pour ce quart de finale face au Maroc. En effet, les prévisions sont bonnes. Le soleil devrait rayonner à Boston avec une température légèrement au-delà des 30 degrés, loin des 40 degrés qui tapaient sur le crâne des Bleus et des Paraguayens lors du huitième de finale à Philadelphie.