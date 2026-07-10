EN DIRECT. France - Maroc : encore une demi-finale pour les Bleus, quelle blessure pour Mbappé ? Buts et résumé du quart de la Coupe du monde

FRANCE - MAROC. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde à Boston en dominant assez largement son sujet face aux Marocains.

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07:57 - Deschamps d'accord avec Haaland En conférence de presse d'après-match de France - Maroc, Didier Deschamps a rejoint Erling Haaland sur l'attente interminable pour frapper un penalty : "Ce n'était pas une situation évidente. Je suis d'accord avec Haaland. J'ai eu l'impression qu'il y avait une vérification VAR, que l'arbitre a confirmé et encore un autre appel qui a mis quasiment deux minutes. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps et Kylian était déjà prêt à tirer. Ce n'était pas une situation évidente. Il faut s'adapter, ça peut amener un peu d'énervement, pas trop, parce que l'essentiel restait à faire".

07:38 - Haaland a réagi ! Face à la longue attente pour tirer le penalty pour Kylian Mbappé, la situation a été relevée par Erling Haaland qui n'a pas hésité à donner son avis. "Besoin d'attendre 5 minutes pour tirer un penalty, c'est bien trop long", a déclaré l'attaquant norvégien sur son compte Snapchat.

07:19 - 3 minutes et 13 secondes d'attente Alors que l'arbitre argentin Facundo Tello a vite désigner le point de penalty, la VAR a checké l'action. Une longue attente de 193 secondes, soit 3 minutes et 13 secondes a alors suivi avant que Kylian Mbappé ne bute sur le gardien marocain.

06:59 - Avant son but, Mbappé a raté un penalty Sur une contre-attaque dont lui seul a le secret, Kylian Mbappé a poussé le ballon devant Noussair Mazraoui avant d'être taclé et d'obtenir un penalty, finalement arrêté par Yassine Bono. Oh non Mbappé manque son penalty, Bounou avait choisi le bon côté !



Toujours 0-0.



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06:48 - Mbappé a débloqué France - Maroc Dans une rencontre fermée où le Maroc proposait un bloc très bas, l'équipe de France a fait la différence grâce au meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. D'une frappe limpide, l'attaquant a trompé Bono, jusque là impressionnant. ÇA FINIT PAR PAYER !!! Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale !



La France mène 1-0.



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06:39 - Le capitaine des Bleus se projette sur la demi-finale Malgré la petite inquiétude et la douleur ressentie à la cheville, Kylian Mbappé n'a pas manqué l'occasion de se projeter déjà sur la demi-finale de la Coupe du monde 2026 : " Je ne sais pas si c’est une mission, nous, on est conscient qu’il n’y a qu’une seule manière de se relâcher, c’est de gagner. On ne va pas se relâcher, on est en demi-finale, il y a encore un long chemin. On est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur, mais on est prêt à tout affronter et on va tranquillement récupérer et regarder le match de demain".

06:27 - Didier Deschamps rassurant sur Mbappé ! Après la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 de l'équipe de France, Didier Deschamps a rassuré les supporters français sur l’état de santé de son capitaine : "Kylian, c’était un peu la cheville, il ressentait une douleur. C’est normal, les matchs s’enchaînent".

06:18 - "J'ai pris un coup à la cheville" Interrogé par nos confrères de M6 après le match France - Maroc, Kylian Mbappé a donné des nouvelles sur l'état de sa cheville : "Ça va bien. J'ai pris un coup à la cheville. À ce moment là, J-P (Mateta) était plus apte de finir le match que moi. On est conscient qu'il y a une seule manière de se relâcher c'est de gagner. On va tranquillement récupérer et regarder le match de demain entre l'Espagne et la Belgique pour savoir contre qui on va jouer." Amis en dehors, adversaires sur le terrain. Après avoir éliminé le Maroc, Kylian Mbappé a évoqué Achraf Hakimi avec beaucoup de respect.#CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/m0GeEG3tH5 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) July 9, 2026

06:09 - Inquiétude pour Mbappé ! Buteur à la 60e minute de jeu sur le premier but français, Kylian Mbappé a été contraint de sortir à la 77e minute de jeu. Touché à la cheville droite après un tacle glissé d'Issa Diop, le capitaine des Bleus s'est assis sur le banc avant que de la glace ne lui soit posée sur la cheville.

06:00 - Les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales ! Bonjour à toutes et à tous ! Tombeurs du Maroc hier soir (2-0), les Français ont décroché le premier billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

01:14 - Le résumé de France - Maroc, les Bleus en demies ! Les Bleus prennent le match par le bon bout avec une double occasion dès les premières minutes. Mbappé puis Upamecano sollicitent Bounou qui signe deux arrêts consécutifs. La France continue de dominer ! Les hommes de Didier Deschamps insistent et obtiennent un pénalty juste avant la pause fraicheur. Kylian Mbappé s'élance et bute sur Bounou qui a choisit le bon côté (29'). Les Bleus ne baissent pas la tête. Doué se procure une énorme occasion à la 36e minute mais son plat du pied est repoussé par Bounou qui prend confiance. Le score est bloqué à la pause malgré la nette domination française. En deuxième période, la physionomie est la même. La France domine copieusement mais ne trouve pas le chemin des filets. Il faut attendre l'heure de jeu pour enfin pouvoir souffler. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, se rattrape de la plus belle des manières en marquant à l'entrée de la surface de réparation avec un enroulé magique (60'). Ce but soulage la France et ça se voit puisqu'Ousmane Dembélé inscrit le but du break quelques minutes plus tard (66'). Après ces deux buts coup sur coup, la France va se contenter de gérer et va le faire très bien. Les Lions de l'Atlas restent muets face à une défense très solide. L'équipe de Didier Deschamps retrouve, pour la troisième fois de suite, une demi-finale de la Coupe du monde. Elle attendra le vainqueur de la rencontre entre l'Espagne et la Belgique.

01:02 - Kylian Mbappé s'exprime après France - Maroc "Ça va bien. J'ai pris un coup à la cheville. À ce moment là, J-P (Mateta) était plus apte de finir le match que moi. On est conscient qu'il y a une seule manière de se relâcher c'est de gagner. On va tranquillement récupérer et regarder le match de demain entre l'Espagne et la Belgique pour savoir contre qui on va jouer. (Concernant Hakimi) : Non je ne suis pas triste pour lui. Je le serai quand je le verrais dans les vestiaires."

00:48 - Deschamps rassurant sur Mbappé après France - Maroc "Je pense que c'est trois finales consécutives mais si ça semble logique et naturelle mais ce n'est pas facile. Avec le pénalty et les occasions qu'on met pas on peut douter mais quand c'est Kylian (Mbappé), il ne doute jamais. Kylian c'est un peu la cheville (concernant la blessure du capitaine de l'équipe de France). Il ressentait une douleur. Manu (Koné), c'est un coup au genou et quelques crampes mais rien de grave. La particularité du sport, c'est de fabriquer les émotions et de transmettre la passion en France. Ici, on est dans notre bulle. Des fois on réussit et des fois on ne réussit pas. On passe une nouvelle étape aujourd'hui", a déclaré Didier Deschamps après France - Maroc.

00:36 - La France attend l'Espagne ou la Belgique ! Un remake de 2018 en vue ? La France pourrait affronter la Belgique en demi-finale de cette Coupe du monde 2026. L'équipe de Didier Deschamps sera vissée devant son écran ce vendredi pour suivre le deuxième quart de finale de ce Mondial entre l'Espagne et la Belgique.

00:24 - Le but du break de Dembélé en vidéo Mbappé a visiblement inspiré Dembélé qui a également marqué dans ce France - Maroc après une percée au sein du milieu de terrain avant d'ouvrir son pied et d'offrir le break aux Tricolores. Dembélé fait le break !!! Servi par Mbappé, il frappe à lentrée de la surface et trompe Bounou !

La France mène 2-0.



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00:14 - Le but libérateur de Mbappé en vidéo ! Découvrez comment Kylian Mbappé a montré la voie à l'équipe de France dans ce France - Maroc grâce à un nouvel enroulé parfait ! ÇA FINIT PAR PAYER !!! Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale !



La France mène 1-0.



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00:06 - L'inquiétude pour Mbappé après France - Maroc Si Kylian Mbappé a le sourire, l'inquiétude va monter en attendant les résultats de ses examens médicaux après son coup reçu au pied. Une poche de glace a été déposée. On sera très attentif aux nouvelles le concernant dans les prochaines heures.

00:00 - LA FRANCE DOMINE LE MAROC ! Direction les demies de la Coupe du monde 2026 C'est fait !! Les Bleus dominent le Maroc et retrouvent, pour la troisième fois de suite, une demi-finale de Coupe du monde 2026. Ils seront opposés au vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique le 14 juillet prochain à 21h.

09/07/26 - 23:58 - Mateta tout proche de marquer ! (90+4') L'attaquant de Crystal Palace aurait pu vivre un très beau moment dans ce France - Maroc ! Il frappe mais Bounou repousse du pied.

09/07/26 - 23:56 - La France en gestion (90+3') Les Bleus mettent le pied sur le ballon dans cette fin de France - Maroc. La gestion est excellente et la demi-finale de la Coupe du monde 2026 tend les bras aux hommes de Didier Deschamps.

09/07/26 - 23:54 - Six minutes de plus dans ce France - Maroc (90') Les Bleus sont à six minutes de rejoindre le dernier carré de la Coupe du monde 2026. L'arbitre vient d'indiquer le temps additionnel de ce France - Maroc.

09/07/26 - 23:53 - Le Maroc sans inspiration (90') À la fin de ce France - Maroc, les Lions de l'Atlas n'arrivent plus à s'approcher des cages de Maignan. Le portier français n'a pas beaucoup de travail.

09/07/26 - 23:51 - L'arrêt de Bounou ! (88') Le portier marocain s'impose sur cette frappe de Barcola qui avait masqué sa tentative. Bounou réalise encore une superbe parade.

09/07/26 - 23:51 - L'entrée de Gusto (87') Didier Deschamps continue de faire des changements dans ce France - Maroc. Gusto supplée Koundé sur le côté droit.