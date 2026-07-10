EN DIRECT. France - Maroc : une nouvelle demi-finale mais une inquiétude pour Mbappé... Le résultat et les buts du quart de Coupe du monde

FRANCE - MAROC. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde à Boston en dominant assez largement son sujet face aux Marocains.

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00:36 - La France attend l'Espagne ou la Belgique ! Un remake de 2018 en vue ? La France pourrait affronter la Belgique en demi-finale de cette Coupe du monde 2026. L'équipe de Didier Deschamps sera vissée devant son écran ce vendredi pour suivre le deuxième quart de finale de ce Mondial entre l'Espagne et la Belgique.

00:24 - Le but du break de Dembélé en vidéo Mbappé a visiblement inspiré Dembélé qui a également marqué dans ce France - Maroc après une percée au sein du milieu de terrain avant d'ouvrir son pied et d'offrir le break aux Tricolores. Dembélé fait le break !!! Servi par Mbappé, il frappe à lentrée de la surface et trompe Bounou !

La France mène 2-0.



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00:14 - Le but libérateur de Mbappé en vidéo ! Découvrez comment Kylian Mbappé a montré la voie à l'équipe de France dans ce France - Maroc grâce à un nouvel enroulé parfait ! ÇA FINIT PAR PAYER !!! Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale !



La France mène 1-0.



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00:06 - L'inquiétude pour Mbappé après France - Maroc Si Kylian Mbappé a le sourire, l'inquiétude va monter en attendant les résultats de ses examens médicaux après son coup reçu au pied. Une poche de glace a été déposée. On sera très attentif aux nouvelles le concernant dans les prochaines heures.

00:00 - LA FRANCE DOMINE LE MAROC ! Direction les demies de la Coupe du monde 2026 C'est fait !! Les Bleus dominent le Maroc et retrouvent, pour la troisième fois de suite, une demi-finale de Coupe du monde 2026. Ils seront opposés au vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique le 14 juillet prochain à 21h.

09/07/26 - 23:58 - Mateta tout proche de marquer ! (90+4') L'attaquant de Crystal Palace aurait pu vivre un très beau moment dans ce France - Maroc ! Il frappe mais Bounou repousse du pied.

09/07/26 - 23:56 - La France en gestion (90+3') Les Bleus mettent le pied sur le ballon dans cette fin de France - Maroc. La gestion est excellente et la demi-finale de la Coupe du monde 2026 tend les bras aux hommes de Didier Deschamps.

09/07/26 - 23:54 - Six minutes de plus dans ce France - Maroc (90') Les Bleus sont à six minutes de rejoindre le dernier carré de la Coupe du monde 2026. L'arbitre vient d'indiquer le temps additionnel de ce France - Maroc.

09/07/26 - 23:53 - Le Maroc sans inspiration (90') À la fin de ce France - Maroc, les Lions de l'Atlas n'arrivent plus à s'approcher des cages de Maignan. Le portier français n'a pas beaucoup de travail.

09/07/26 - 23:51 - L'arrêt de Bounou ! (88') Le portier marocain s'impose sur cette frappe de Barcola qui avait masqué sa tentative. Bounou réalise encore une superbe parade.

09/07/26 - 23:51 - L'entrée de Gusto (87') Didier Deschamps continue de faire des changements dans ce France - Maroc. Gusto supplée Koundé sur le côté droit.

09/07/26 - 23:50 - Olise ouvre trop son pied (87') Les Bleus veulent piquer en contre et c'était plutôt très bien joué. Dembélé laisse passer le cuir pour Olise qui ouvre son pied gauche. C'est largement à côté des cages de Bounou.

09/07/26 - 23:48 - Le petit filet extérieur (85') Ce corner marocain ne donne rien. Il est repris au premier poteau par une tête des Lions de l'Atlas qui ne trouve pas le cadre de Maignan.

09/07/26 - 23:47 - Le premier arrêt de Maignan dans ce France - Maroc (85') Hakimi joue ce coup-franc à deux avec Ounahi qui prend sa chance depuis l'extérieur de la surface. Maignan ne prend aucun risque et repousse sur le côté.

09/07/26 - 23:46 - Les coups-francs se succèdent dans ce France - Maroc (83') Nouveau coup de sifflet. Les Marocains obtiennent encore un nouveau coup-franc aux abords de la surface française.

09/07/26 - 23:45 - La faute de Koundé (82') Le défenseur français est légèrement pris de vitesse par Yassine et commet une faute qui offre un coup-franc qui ressemble à un mini corner.

09/07/26 - 23:44 - Mateta un peu court (81') Sur un excellent centre venu de la gauche, Mateta se détend mais est un peu trop court pour dévier la trajectoire du ballon. Bounou peut s'interposer et relancer son camp.

09/07/26 - 23:43 - La sérénité de Rabiot (80') Devant sa surface, Adrien Rabiot fait preuve de sang-froid pour repasser son camp. Les Marocains n'arrivent pas à inquiéter Mike Maignan dans ce France - Maroc.

09/07/26 - 23:41 - La sortie de Mbappé (77') Didier Deschamps fait donc sortir son capitaine qui montre des signes positifs au public en le saluant. Mateta le remplace. Barcola rentre aussi en jeu et remplace Doué.

09/07/26 - 23:40 - L'inquiétude pour Mbappé ! (76') Le capitaine de l'équipe de France s'est mis au sol dans le rond central. Il grimace et va céder sa place dans ce France - Maroc.

09/07/26 - 23:37 - Un double changement dans ce France - Maroc (74') Et le sélectionneur du Maroc refait des changements. Salah Eddine et Diaz sont remplacés par El Ouahdi et Yassine.

09/07/26 - 23:36 - Upamecano commet une erreur (73') Le défenseur français fait l'une de ses premières erreurs dans cette Coupe du monde 2026 en dévissant sa relance. Corner pour les Lions de l'Atlas dans ce France - Maroc.

09/07/26 - 23:36 - Zaire-Emery déjà très volontaire (72') Le Parisien fait une entrée remarquée avec beaucoup de volonté. Il presse la défense marocaine.

09/07/26 - 23:34 - Et France - Maroc reprend avec un petit évènement ! C'est la fin de la deuxième pause fraicheur de cette rencontre. Didier Deschamps fait un changement et offre ses premières minutes à Zaïre-Emery dans cette Coupe du monde 2026.