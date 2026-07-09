EN DIRECT. France - Maroc : suivez le match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - MAROC. C'est parti pour le quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc.

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22:21 - Rabiot enlève trop sa tête (21') Le corner français est joué à deux. Dembélé centre sur la tête de Rabiot qui ne parvient pas à trouver le cadre. Les Bleus poussent dans ce France - Maroc.

22:20 - Dembélé s'essaye (20') L'ailier parisien revient sur son pied droit et enroule mais la défense marocaine repousse encore. C'est une attaque défense dans ce France - Maroc.

22:18 - Les Lions de l'Atlas très bas (18') Près de 20 minutes de jeu dans ce France - Maroc et les Bleus sont installés dans la moitié de terrain adverse. Les Lions de l'Atlas semblent vraiment craindre la force offensive de l'équipe de France.

22:16 - Hakimi s'est raté (16') Le latéral du PSG s'est chargé de ce coup-franc dans ce France - Maroc mais a manqué de précision.

22:15 - Un coup-franc pour le Maroc (15') L'arbitre de ce France - Maroc intervient beaucoup depuis le début de la rencontre. Ça offre un bon coup-franc à Hakimi.

22:13 - Le Maroc défend (13') Ce sont les Bleus qui font le siège de la surface adverse. Le Maroc se contente de défendre pour le moment même si Bounou n'est pas encore totalement inquiété.

22:12 - Rabiot s'est fait peur (12') L'ancien milieu de terrain de l'OM cherche à relancer proprement mais El Khannouss rôdait et a presque pu profiter de cette approximation.

22:10 - La frappe de Doué (10') Mbappé décale Doué qui ne se pose aucune question. L'ailier français revient sur son pied droit et frappe fort. Diop est sur la trajectoire et dévie en touche.

22:09 - L'effort de Doué (9') L'ailier parisien avait fait un bel effort défensif pour tenter de revenir mais commet une faute selon l'arbitre de ce France - Maroc.

22:07 - Le Maroc bien embêté (7') L'entame français est très bonne dans ce France - Maroc. Les Bleus sont haut et mettent la pression sur les relances marocaines. Brahim Diaz doit beaucoup décrocher pour aider ses coéquipiers.

22:05 - Encore Bounou ! (5') Le portier marocain chauffe déjà les gants dans ce France - Maroc et signe un deuxième arrêt sur la tête d'Upamecano qui avait été laissé étrangement seul.

22:04 - La première mèche signée Mbappé ! (4') L'attaquant français est trouvé aux abords de la surface et frappe depuis l'extérieur de la surface. Bounou se détend et dévie en corner.

22:03 - Diop intervient (3') Forcément un match particulier pour celui qui a rêvé de l'équipe de France. Issa Diop intervient déjà dans ce France - Maroc.

22:02 - La première intervention de l'arbitre (2') Facundo Tello est déjà sollicité dans ce France - Maroc et siffle en faveur d'Olise qui a été accroché alors qu'il tentait de déborder dans le couloir droit.

22:01 - Quelques sifflets (1') La première possession de ce France - Maroc est pour les Bleus qui sont sifflés à chaque touche de balle. Les supporters marocains sont présents.

22:00 - Et c'est parti ! L'attente prend fin ! La rencontre de ces quarts de finale de la Coupe du monde 2026 débute au Stade de Boston. La première place en demi-finale va se jouer ce soir.

21:52 - L'entrée des deux équipes avant France - Maroc Les acteurs de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entrent sur la pelouse de Boston. Les hymnes vont retentir avant le coup d'envoi de cette affiche tant attendue.

21:43 - 14 buts par des joueurs offensifs avant ce France - Maroc Les Bleus sont plutôt cliniques depuis le début de cette Coupe du monde 2026 avec 14 buts inscrits. Et tous ces buts ont été marqués par quatre joueurs offensifs. Kylian Mbappé (7), Ousmane Dembélé (4), Bradley Barcola (2) et Désiré Doué (1) sont les buteurs français pendant ce Mondial.

21:36 - L'appel de la FFF avant France - Maroc Avant ce quart de finale de la Coupe du monde 2026, la Fédération française de football a appelé au calme alors que le ministère de l'Intérieur a prévenu qu'aucun débordement ne sera "toléré". Ce soir, une place en demi-finale se joue face au Maroc.

Fair-play, respect de l'autre, solidarité : voici des valeurs qu'incarne notre Équipe de France depuis le début de cette Coupe du monde.

Soyons à la hauteur de cette image ce soir.



Toutes et tous derrière les Bleus ! pic.twitter.com/wrpsWdvt0K — FFF (@FFF) July 9, 2026

21:29 - Le Maroc déjà dans l'histoire Les Lions de l'Atlas commencent à devenir des grands habitués des phases à élimination directe de la Coupe du monde. Ils sont devenus la première nation africaine à atteindre deux fois de suite, au moins, les quarts de finale d'un Mondial.

21:21 - Du beau monde en tribunes pour France - Maroc Au sein du Stade de Boston, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et l'ancien international français Antoine Griezmann seront présents dans les triunes pour assister à cette rencontre.

21:14 - Un peu moins de 3000 supporters français pour France - Maroc Quelques 2750 supporters français seront massés dans les tribunes du Stade de Boston pour ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. Ils devraient être malgré tout beaucoup plus dans les tribunes grâce à la billetterie de la Fifa.

21:08 - Les Bleus en vert pour France - Maroc Ils ont choisi le maillot vert menthe pour affronter les Lions de l'Atlas dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. pic.twitter.com/EemL2qnITP — Equipe de France (@equipedefrance) July 9, 2026

21:01 - Un arbitrage plutôt dur envers l'équipe de France Avant ce France - Maroc, une statistique est sortie et montre que les Bleus ne sont pas vraiment ménagés par les arbitres durant cette Coupe du monde 2026. Alors que les Bleus reçoivent un carton jaune toutes les 12,3 fautes commises en moyenne, leurs adversaires ne sont avertis que toutes les 22,5 fautes quand ils jouent face à la France.