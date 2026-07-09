EN DIRECT, France - Maroc : on a enfin une bonne nouvelle... L'heure du quart de finale de la Coupe du monde 2026

FRANCE - MAROC. L'équipe de France affronte le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026 ce jeudi 9 juillet.

L'Essentiel

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10:02 - France - Maroc, un remake de 2022 Les matchs entre la France et le Maroc vont commencer à devenir une habitue en Coupe du monde. Lors de l'édition de 2022 au Qatar, les deux nations s'étaient retrouvées en demi-finale. La rencontre avait été très serrée et les Bleus l'avaient finalement emporté 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.

09:51 - La conférence de presse de France - Maroc a été très tendue Ce mercredi, Didier Deschamps donnait une ultime conférence de presse avant ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc. Le sélectionneur des Bleus a été interpellé par un journaliste marocain qui s'était levé pour se plaindre de ne pas avoir pu poser de question. "On a le droit de poser des questions", proteste-t-il. "Vous ne donnez que la parole aux Français", déplore l'un de ses confrères. "Nous, les Marocains, on a eu le droit à deux questions. C'est une conférence Fifa Monsieur. (...) Depuis tout à l'heure on lève la main." "Moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à m'occuper", lui répond alors Didier Deschamps avant d'ajouter : "Vous êtes combien? Je ne veux pas défendre Raphaël (Raymond, responsable des relations médias à la FFF) mais si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. J'ai encore d'autres obligations après, je sais que ça ne vous concerne pas. J'ai 45 minutes de route puis un déjeuner avec mon équipe." Le journaliste marocain a finalement pu poser une question qui portait sur les célébrations des joueurs français pendant l'entrainement. Le sélectionneur tricolore lui a répondu en indiquant qu'il n'y avait aucune "euphorie exagéré" avant cette rencontre face aux Lions de l'Atlas.

09:40 - France - Maroc, une opposition bien différente que face au Paraguay Le huitième de finale de l'équipe de France face au Paraguay ressemblait parfois plus à un évènement de catch qu'à un match de foot. Finalement, les Bleus ont su garder leur sang-froid face à l'Albirroja pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé, seul buteur, a libéré les Bleus qui devraient, aujourd'hui, être moins tancés par des adversaires marocains bien plus joueurs. Les Lions de l'Atlas ont des arguments intéressants qu'ils devraient faire valoir.

09:29 - La compo probable des Lions de l'Atlas pour France - Maroc Le peuple marocain retient son souffle ce jeudi. En effet, l'incertitude règne autour de la présence de leur meilleur buteur dans cette Coupe du monde 2026, Ismael Saibari. Ce mercredi, le nouvel attaquant du Bayern Munich était absent de l'entrainement et devrait vraisemblablement être remplacé par Rahimi. La compo probable du Maroc : Bounou - Hakimi, I. Diop, Halhal, Mazraoui - Bouaddi, El-Aynaoui - B. Diaz, Ounahi, El-Khanouss - Rahimi.

09:21 - La compo probable des Bleus pour France - Maroc Ça devrait être le grand chamboulement de la composition concoctée par Didier Deschamps. Bradley Barcola, habituel titulaire, devrait laisser sa place à son coéquipier au PSG, Désiré Doué, sur l'aile gauche de l'équipe de France. Aurélien Tchouameni, qui a repris l'entrainement collectif hier devrait être encore un peu trop court pour débuter. Manu Koné devrait encore assurer le remplacement. La compo probable des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé

09:09 - Avant France - Maroc, enfin une bonne nouvelle pour les Bleus Peu épargnés par des conditions météo défavorables depuis le début de cette Coupe du monde 2026, la France devrait avoir du répit ce soir pour ce quart de finale face au Maroc. En effet, les prévisions sont bonnes. Le soleil devrait rayonner à Boston avec une température légèrement au-delà des 30 degrés, loin des 40 degrés qui tapaient sur le crâne des Bleus et des Paraguayens lors du huitième de finale à Philadelphie.