Hossam Hassan : " Il y a eu des pressions de l'Argentine sur l'arbitre", la colère noire du sélectionneur égyptien à la Coupe du monde

Hossam Hassan a fait part de son mécontentement après l'élimination de l'Egypte.

Après l'élimination de l'Égypte face à l'Argentine (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi 7 juillet, le sélectionneur Hossam Hassan s'en est pris à l'arbitrage du Français François Letexier en conférence de presse. Il a affirmé que "des pressions de l'Argentine" avaient pesé sur le Français, et que ses joueurs "n'ont pas eu ce qu'on méritait". Le technicien égyptien a notamment pointé du doigt le penalty sifflé en faveur de l'Argentine, selon lui contestable. Il estime qu'une action similaire aurait pu valoir un penalty à son équipe, mais n'a pas été examinée par le VAR, tout comme "plusieurs autres actions, avec des tirages de maillot". La Fédération égyptienne a d'ailleurs déposé une plainte officielle auprès de la FIFA contre l'arbitre français. Elle réclame l'ouverture d'une enquête sur les décisions jugées litigieuses. selon le média argentin TyC Sports qui a révélé l'information.

Malgré les critiques, il s'est dit "fier d'être un Africain, fier d'être un Arabe", il a affirmé ne "pas être convaincu par tout ce qui s'est passé sur ce match" et a annoncé qu'il ne suivrait plus les rencontres de ce Mondial. Avant de livrer ses critiques, Hossam Hassan a tenu quand même à "exprimer sa gratitude" à ses joueurs, estimant que l'Égypte avait "bien fait les choses" face au champion du monde. Il a assuré que son équipe avait "fait honneur" à ses couleurs malgré l'élimination.