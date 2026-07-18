Zinédine Zidane : la date de sa nomination à la tête des Bleus est connue et son gros salaire aussi

Pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps après cette Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane pourrait être nommé rapidement.

Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France... Après la terrible désillusion et l'élimination des Bleus lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, la France a eu droit à un ultime match, celui de la 3e place face à l'Angleterre. Après quatre Coupes du monde au total, un titre de champion du monde, finaliste de l'Euro... Et des victoires à la pelle, Didier Deschamps laissera à tout jamais une emprunte légendaire en équipe de France.

Mais comme toujours, il faut désormais penser au suivant et ce dernier devrait s'écrire avec une autre légende, Zinédine Zidane. Depuis plusieurs années, sa future nomination à la tête des Bleus ne fait pas vraiment de doute et le départ annoncé de Didier Deschamps avant le Mondial, l'avait déjà mis en lumière. Philippe Diallo a d'ailleurs déjà indiqué qu'il connaissait l'identité du futur patron des Bleus...

Interrogé régulièrement sur le sujet, Didier Deschamps avait laissé la porte ouverte sur un échange avec le numéro 10 des Bleus. "La transmission est importante (...) Il faudrait que mon successeur me le demande, déjà. Ce n'est pas à moi de faire la démarche. Je reste à ma place" avait-il lancé.

La nomination de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France avant le 21 juillet ?

La nomination du nouveau sélectionneur devrait intervenir rapidement cet été et avant la fin du mois de juillet et pour cause, l'équipe de France connait déjà son calendrier pour la rentrée de septembre. Les Bleus vont retrouver l'Italie qui a couté une fin de carrière douloureuse à "Zizou" pour sa toute première sortie en France en novembre avant un éventuel déplacement à Bordeaux face à la Turquie. Voici les dates : 25 septembre, Turquie - France; Le 28 septembre : Belgique - France; Le 2 octobre : France - Italie au Stade de France Le 5 octobre : France - Belgique au Stade de France; Le 12 novembre : Italie - France; Le 15 novembre : France - Turquie au Stade Atlantique de Bordeaux.

Mais ce n'est pas la seule raison. Le contrat de Zinédine Zidane est déjà rédigé mais n'a pas encore été signé. Un protocole a été mis en place avec Alain Migliaccio, son agent historique, et aucune consultation du comité exécutif de la FFF n'est nécessaire pour cette nomination. Philippe Diallo a d'ores et déjà informé les membres de ce comité qu'une annonce serait faite quelques jours après la Coupe du monde. La Fédération souhaite que le contrat soit signé avant la date du 21 juillet, date d'adoption d'une nouvelle loi sur la gouvernance du football français. Au-delà de cette date, la nomination devrait être soumise à la validation du ministère des Sports. La ministre Marina Ferrari aurait toutefois déjà donné son accord sur le salaire prévu pour Zidane. Selon L'Equipe, Zinédine Zidane commencera vraiment en tant que sélectionneur le 1er septembre. Dans les documents échangés entre les deux parties, c'est cette date qui a été choisie pour lancer les contrats de Zidane et de son staff.

Quel salaire pour Zidane à la tête des Bleus ?

Selon les informations de la presse, le futur sélectionneur toucherait 300 000 euros hors primes dans le cadre de la Coupe du monde et des autres compétitions à venir. Avec les différentes primes, cette rémunération pourrait grimper jusqu'à 450 000 euros. Ce salaire a déjà reçu l'aval de la ministre des Sports.