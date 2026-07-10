France - Espagne / Belgique : heure et date du prochain match de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez l'heure et la date du prochain match de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde.

Les Bleus de Didier Deschamps vont disputer une nouvelle demi-finale de Coupe du monde en 2026. Le bilan est totalement fou pour l'équipe de France car personne ne fait mieux ces dernières années. Eliminés en quarts en 2014, les Bleus, n'ont depuis pas quitté le dernier carré depuis 22 ans. Une prouesse totalement folle couronnée d'un titre mondial en 2018 et une terrible désillusion en 2022 avec la finale perdue face à l'Argentine dans un scénario fou.

Lors du quart de finale de ce Mondial américain, la France s'est imposée face à une vaillante équipe marocaine sur le score de 2-0 grâce une nouvelle fois à une attaque de feu et un nouveau but de Mbappé pour donc rejoindre les demi-finales. Michael Olise, Mike Maignan ou encore Ousmane Dembélé, attendent désormais leur adversaire pour cette demi-finale. La réponse arrivera rapidement puisque le quart qui intéresse les Bleus se disputera ce vendredi à 21h entre l'Espagne, grand favori au début de cette Coupe du monde, et la Belgique au parcours assez surprenant et qui rêve d'une revanche face aux Bleus.

Heure et date de la demi-finale de Coupe du monde

La demi-finale de Coupe du monde se disputera à une date très symbolique pour l'équipe de France puisque le rendez-vous est fixé pour le 14 juillet à 21h du côté de l'AT&T Stadium à Dallas.