France – Espagne : la date (importante) et l'heure (réjouissante) du prochain match de la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026

L'équipe de France connaît désormais son adversaire : ce sera un France - Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Une affiche de gala à une date historique un un horaire pour une fois convenable.

L'équipe de France connaît désormais l'adversaire de son prochain match en Coupe du monde : ce sera l'Espagne en demi-finale du Mondial 2026. La Roja a validé son billet ce vendredi soir, après une victoire arrachée face à la Belgique (2-1) au terme d'un quart de finale tendu. Les buts de Fabian Ruiz (30e) et Mikel Merino (88e) ont encadré l'égalisation de Charles De Ketelaere (41e).

Avec ce France - Espagne, les Bleus ont donc rendez-vous avec un classique du football européen pour une place en finale. Face à l'armada espagnole, toujours au rendez-vous, la régularité de l'équipe de France au plus haut niveau impressionne. Éliminés en quarts de finale en 2014, les hommes de Didier Deschamps enchaînent depuis les présences dans le dernier carré. Sacrés champions du monde en 2018, finalistes malheureux en 2022 après un duel épique face à l'Argentine, les Bleus confirment encore leur statut dans ce Mondial 2026 en restant invaincus.

En quart de finale avant l'Espagne, la France a pour sa part dominé le Maroc (2-0) avec sérieux et efficacité. Après un pénalty manqué, Kylian Mbappé a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, bien épaulé par Michael Olise et Ousmane Dembélé, auteur du deuxième but. Une performance solide qui propulse les Tricolores vers une nouvelle demi-finale.

Une date symbolique pour France - Espagne en Coupe du monde

De son côté, l'Espagne a dû batailler pour écarter la Belgique (2-1). Dans une rencontre longtemps indécise, la Roja a fait la différence dans les derniers instants grâce à un but décisif de Mikel Merino. Dominateurs pendant 90 minutes et surtout plus réalistes en fin de match, les Espagnols ont su faire preuve de caractère pour décrocher leur place dans le dernier carré.

Ce France - Espagne résonne en tout cas comme une finale avant l'heure. La sélection espagnole, emmenée par une génération talentueuse autour de Lamine Yamal, Dani Olmo ou encore Pedri, s'avance avec ambition. La perspective d'une revanche de la France, après leurs précédentes confrontations en compétitions internationales (Euro 2024, Ligue des Nations), ajoute encore un peu plus de piment à cette affiche.

La demi-finale France - Espagne se disputera en outre à une date importante : ce mardi 14 juillet 2026, une date hautement symbolique pour les Français. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures, heure de Paris, à l'AT&T Stadium de Dallas. Un horaire pour une fois convenable pour les supporters de l'Hexagone. Dans une enceinte acquise aux grandes soirées, la France et l'Espagne se disputeront un billet pour la finale mondiale. Un choc entre deux nations majeures du football européen, qui promet intensité, talent et émotion.