France - Espagne ou Belgique : heure et date du prochain match de la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026

L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Découvrez l'heure et la date de la prochaine rencontre des Bleus.

Les Bleus de Didier Deschamps se sont qualifiés pour une nouvelle demi-finale de Coupe du monde ! Le bilan est totalement fou pour l'équipe de France car personne ne fait mieux ces dernières années. Eliminés en quarts en 2014, les Bleus, n'ont depuis pas quitté le dernier carré depuis 22 ans. Une prouesse totalement folle couronnée d'un titre mondial en 2018 et une terrible désillusion en 2022 avec la finale perdue face à l'Argentine dans un scénario fou. L'Allemagne a été la première équipe à réussir cet exploit, d'abord en 1982, 1986 et 1990. Et les quadruples champions du monde brésiliens ont même fait mieux entre 2002 et 2014, en atteignant quatre fois le dernier carré à la suite.

Lors du quart de finale de ce Mondial américain, la France s'est imposée face à une vaillante équipe marocaine sur le score de 2-0 grâce une nouvelle fois à une attaque de feu et un nouveau but de Mbappé pour donc rejoindre les demi-finales. Michael Olise, Mike Maignan ou encore Ousmane Dembélé, attendent désormais leur adversaire pour cette demi-finale. La réponse arrivera rapidement puisque le quart qui intéresse les Bleus se disputera ce vendredi à 21h entre l'Espagne, grand favori au début de cette Coupe du monde, et la Belgique au parcours assez surprenant et qui rêve d'une revanche face aux Bleus.

Déjà interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a expliqué qu'il n'avait pas de préférence et qu'il n'allait pas se préoccuper de l'adversaire. "Je n'ai pas de préférence. Parce que quoi qu'il arrive, ce sera une revanche au final", a-t-il dit, évoquant les motivations réciproques des deux équipes potentielles. Le sélectionneur espagnol, déjà interrogé sur l'éventuel demi-finaliste français avant le match face à la Belgique a reconnu avoir regardé le match de la France, qui "a été supérieure" et "a montré son potentiel footballistique". Pour autant, le coach de la Roja a tenu à relativiser l'importance de cette analyse dans le cadre de la Coupe du monde : "en tant que professionnel, je vous garantis que la France n'existe pas pour nous".

Heure et date de la demi-finale de Coupe du monde

La demi-finale de Coupe du monde se disputera à une date très symbolique pour l'équipe de France puisque le rendez-vous est fixé pour le 14 juillet à 21h du côté de l'AT&T Stadium à Dallas.