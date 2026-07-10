Finale de la Coupe du monde 2026 : heure et date de la finale du Mondial

Il est déjà l'heure de se projeter sur la finale, découvrez la date et l'heure du plus gros rendez-vous de l'année.

L'impatience monte et les équipes sont de moins en moins nombreuses... Oui, la finale de la Coupe du monde approche déjà après quasiment un mois d'une compétition très intense. La finale de la Coupe du monde de football 2026 est certainement le match de football le plus attendu au monde. La rencontre viendra conclure la 23e Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pour la première fois, la Coupe du monde aura droit à son half time show avec un plateau XXL. Madonna, Shakira et le groupe de K-pop BTS seront les têtes d'affiche. L'événement, annoncé conjointement par la FIFA et l'organisation Global Citizen, constitue une première dans l'histoire des finales de Coupe du monde. Le chanteur de Coldplay Chris Martin assurera la direction artistique de ce show de mi-temps. Il avait déjà occupé ce rôle lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, où s'étaient produits J Balvin, Doja Cat et Tems. C'est le président de la FIFA Gianni Infantino qui avait annoncé en mars l'organisation de "tout premier spectacle à la mi-temps d'une finale de Coupe du monde".

Heure et date de la finale de la Coupe du monde 2026

La finale de la Coupe du monde aura lieu au mythique MetLife Stadium, près de New-York aux États-Unis, le dimanche 19 juillet 2026 à 15h heure locale, 19h en France.