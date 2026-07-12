DIRECT. Norvège - Angleterre : Bellingham relance les Anglais, suivez le quart de finale de la Coupe du monde 2026

La Norvège et l'Angleterre sont dos à dos, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir à Miami. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

00:12 - Bellingham a reculé d'un cran Avec la sortie de Declan Rice, Jude Bellingham a reculé d'un cran pour jouer au milieu avec Anderson. C'est Eze qui occupe le poste de meneur de jeu derrière Harry Kane pour l'Angleterre.

00:10 - Eze s'essaye de loin sur coup franc Sur un coup franc bien placé à environ 25 mètres sur la gauche du but, Eze prend ses responsabilités et frappe mais c'est dévié par l'un de ses coéquipiers. Dommage pour l'Angleterre.

00:09 - Angleterre: Tuchel a fait deux changements à la pause Le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a profité de la mi-temps pour faire deux changements. Madueke et Rice ont été remplacés par Saka et Eze, les deux joueurs d'Arsenal.

00:07 - C'est reparti pour ce Norvège - Angleterre ! C'est reparti entre la Norvège et l'Angleterre ! Ce sont les Anglais qui engagent pour cette seconde période à Miami.

00:02 - La Norvège peut regretter le raté de Sorloth Alors qu'elle menait 1-0, la Norvège a eu l'occasion de marquer un deuxième but lors d'un contre emmené par Sorloth. Mais alors qu'il n'avait plus qu'à décaler Haaland, esseulé, l'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a jamais trouvé le bon angle de passe et a fini par frapper et se faire contrer. C'était quelques minutes avant que Bellingham n'égalise pour l'Angleterre... Dans la surface, Sørloth choisit de frapper plutôt que de servir Erling Haaland, idéalement placé.



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11/07/26 - 23:57 - Le but de Bellingham en vidéo Jude Bellingham a inscrit son 5e but dans cette Coupe du monde 2026 en égalisant dans le temps additionnel de cette première période face à la Norvège (1-1). Un superbe but à retrouver en vidéo. Jude Bellingham égalise juste avant la pause ! ⚽

L'Angleterre revient à hauteur au meilleur des moments grâce à son milieu de terrain. 1-1



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11/07/26 - 23:52 - C'est la pause entre la Norvège et l'Angleterre ! M. Turpin renvoie la Norvège et l'Angleterre aux vestiaires pour la mi-temps (1-1) ! Schjelderup (36e) a donné l'avantage à la Norvège avant que Bellingham n'égalise pour l'Angleterre (45e+2).

11/07/26 - 23:51 - But refusé à Kane ! L'Angleterre pense prendre l'avantage juste avant la pause grâce à Harry Kane mais le capitaine anglais est logiquement signalé hors-jeu après avoir trompé Nyland d'un subtil ballon piqué. Le but est refusé.

11/07/26 - 23:48 - Bellingham égalise pour l'Angleterre (1-1) ! L'Angleterre parvient à réagir avant la mi-temps grâce à Jude Bellingham ! Sur la gauche, Gordon parvient à centrer à ras de terre pour trouver le milieu du terrain du Real Madrid à l'entrée de la surface. Après un superbe contrôle orienté, il pénètre dans la surface et déclenche un tir puissant croisé du gauche qui trompe Nyland. 1-1 !

11/07/26 - 23:46 - Quatre minutes de temps additionnel Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre la Norvège et l'Angleterre.

11/07/26 - 23:44 - Sorloth gâche un contre Quelle opportunité pour la Norvège ! L'Angleterre tente de réagir mais laisse des espaces derrière. Odegaard lance Sorloth en profondeur avec un deux contre un à jouer avec Haaland, mais l'attaquant de l'Atlético joue très mal le coup et n'arrive pas à la passer à son compatriote. Il finit par frapper, mais c'est contré.

11/07/26 - 23:41 - Le but de Schjelderup en vidéo Impossible de ne pas vous faire découvrir le but génial inscrit par Schjelderup il y a quelques minutes. A voir et à revoir en vidéo ci-dessous. Quel but d'Andreas Schjelderup ! ????????????

Le Norvégien inscrit un but exceptionnel et donne l'avantage à son équipe juste avant la pause.



La Norvège mène 1-0.



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11/07/26 - 23:38 - Le but est bien accordé Les Anglais réclamaient une faute sur Harry Kane au début de l'action, mais M. Turpin fait signe qu'il n'y a pas à revenir en arrière et que le but est bien validé. 1-0 pour la Norvège !

11/07/26 - 23:37 - La Norvège prend l'avantage (1-0) ! La Norvège prend l'avantage contre le cours du jeu face à l'Angleterre ! Après un ballon récupéré dans les pieds de Kane très haut, les Norvégiens jouent vite et Odegaard décale Schjelderup. D'une frappe soudaine, qui est peut-être un centre raté, il envoie le ballon dans la lucarne opposée de Pickford qui ne peut rien faire !

11/07/26 - 23:34 - Stones se manque John Stones fait passer un frisson dans la défense anglaise, avec une passe hasardeuse dans la surface. Erling Haaland, bien placé, est surpris par cette transmission et cela permet à Jordan Pickford de récupérer le ballon avant le buteur de City.

11/07/26 - 23:31 - Un seul tir dans ce Norvège - Angleterre Ce coup franc frappé par Harry Kane il y a quelques instants était le premier tir de la rencontre de la part des deux équipes. Symbole d'une rencontre jusqu'ici très fermée.

11/07/26 - 23:30 - Kane frappe au-dessus ! Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, prend ses responsabilités sur ce coup franc. L'attaquant du Bayern frappe en force mais ça passe au-dessus !

11/07/26 - 23:29 - Bellingham obtient un coup franc intéressant Dès la reprise, Jude Bellingham obtient un coup franc très intéressant, à l'entrée de la surface, légèrement sur la droite par rapport au demi-cercle. Qui va le tirer ? Harry Kane a posé le ballon...

11/07/26 - 23:28 - C'est reparti entre la Norvège et l'Angleterre M. Turpin, l'arbitre français de ce Norvège - Angleterre, relance la rencontre après la pause fraîcheur dans cette première période.

11/07/26 - 23:25 - Place à la pause fraîcheur C'est l'heure de la première pause fraîcheur de ce match entre la Norvège et l'Angleterre. Peut-être l'occasion pour Thomas Tuchel de faire des ajustements face à cette équipe norvégienne regroupée derrière.

11/07/26 - 23:24 - Madueke manque le ballon Sur un centre d'O'Reilly, le ballon file jusqu'au deuxième poteau où Madueke a une opportunité de le reprendre mais l'ailier d'Arsenal se fait lober par le cuir.

11/07/26 - 23:20 - La Norvège joue repliée La Norvège a accepté de subir la domination de l'Angleterre mais les coéquipiers de Harry Kane ne parviennent pas du tout à déstabiliser le bloc norvégien. Cela donne un match très fermé pour l'instant.

11/07/26 - 23:17 - Premier corner pour l'Angleterre Anthony Gordon provoque Ryerson et obtient un premier corner en faveur de l'Angleterre, sous les yeux d'un certain sir David Beckham présent dans les tribunes. Rice le frappe rentrant mais la Norvège écarte le danger.

11/07/26 - 23:13 - Peu de rythme dans ce Norvège - Angleterre Le match Norvège - Angleterre a du mal à s'emballer dans ces premières minutes. La pression semble annihiler les intentions des deux équipes qui cherchent surtout à ne pas se déséquilibrer.