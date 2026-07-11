Norvège - Angleterre : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le quart de finale de la Coupe du monde 2026

Invitée surprise des quarts de finale de la Coupe du monde 2026, la Norvège affronte l'Angleterre ce samedi soir à 23 heures à Miami (Etats-Unis) pour une place dans le dernier carré du tournoi. Un choc à suivre à la fois sur beIN Sports et sur M6.

Norvège 0 : 0 Angleterre

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17:02 - Quels sont les pronostics pour Norvège - Angleterre ? Pour ce quart de finale de la Coupe du monde 2026, l'Angleterre est donné favorite par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre la Norvège dans la compétition. La cote pour une victoire des Anglais oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire des Norvégiens se situe entre 3,7 et 4,3. La cote pour un match nul (et donc d'une séance de tirs au but) est d'environ 3. 16:32 - Sur quelle chaîne suivre Norvège - Angleterre Ce match entre la Norvège et l'Angleterre, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Vikings et les Three Lions, à partir de 23h ce samedi 11 juillet, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports. 16:00 - Bienvenue pour suivre ce Norvège - Angleterre ! Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour suivre le troisième quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre ! Le coup d'envoi de ce choc 100% européen sera donné à 23 heures, heure française, au stade de Miami, en Floride (Etats-Unis).

Le match Norvège - Angleterre, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le samedi 11 juillet 2026 à 23 heures, à Miami (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour les plus grands affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Norvège - Angleterre : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.