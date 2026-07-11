Argentine - Suisse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le quart de finale de la Coupe du monde 2026
Championne du monde en titre, l'Argentine affronte la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin (heure française), à Kansas City, aux Etats-Unis. Un choc à suivre uniquement sur beIN Sports.
20:32 - Sur quelle chaîne suivre Argentine - Suisse
Ce match entre l'Argentine et la Suisse, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. L'autre diffuseur de la compétition, M6, a choisi de ne pas retransmettre les matchs les plus tardifs de la compétition. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre l'Albiceleste et la Nati à partir de 3h ce dimanche 12 juillet, il faudra donc se rendre sur le site de beIN Sports.
20:01 - Bienvenue pour suivre cet Argentine - Suisse
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour suivre le quatrième et dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse ! Le coup d'envoi de ce choc inédit sera donné à 3 heures du matin, heure française, au stade de Kansas City (Etats-Unis).
Le match Argentine - Suisse, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le dimanche 12 juillet 2026 à 3 heures du matin, à Kansas City (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour les affiches les plus tardives du Mondial cette année, il n'y a qu'un seul choix pour ce match Argentine - Suisse : la rencontre a été programmée uniquement par beIN Sports 1.