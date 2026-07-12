DIRECT. Argentine - Suisse : l'Albiceleste implacable, suivez le quart de finale de la Coupe du monde 2026

L'Argentine a pris rapidement l'avantage contre la Suisse, dans le dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche matin à Kansas City. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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03:26 - C'est reparti dans ce Argentine - Suisse Le jeu reprend entre l'Argentine et la Suisse à Kansas City après cette première pause fraîcheur. La Nati a eu du mal à se remettre de ce but encaissé en début de rencontre.

03:23 - Place à la pause fraîcheur L'arbitre portugais envoie les deux équipes se désaltérer et reprendre des forces durant la pause fraîcheur.

03:20 - Martinez intervient bien Sur une frappe à l'entrée de la surface de Djibril Sow, Emiliano Martinez est bien placé et peut capter ce ballon parfaitement.

03:17 - De Paul reste au sol Rodrigo De Paul reste au sol après un contact avec Ricardo Rodriguez, mais il finit par se relever et reprendre sa place au milieu du terrain.

03:14 - Une première pour la Suisse C'est la première fois dans cette Coupe du monde que la Suisse est menée dans une rencontre. Comment la Nati va-t-elle réagir dans ce quart de finale face à l'Argentine de Lionel Messi ?

03:11 - Mac Allister donne l'avantage à l'Argentine (1-0) ! L'Argentine prend déjà l'avantage dans ce match ! Sur ce deuxième corner frappé par Messi, Mac Allister dévié au premier poteau et envoie le ballon de la tête dans le petit filet opposé. C'est superbe et ça fait 1-0 pour l'Albiceleste !

03:10 - Premier corner pour l'Argentine L'Argentine se procure un premier corner après un tir de Mac Allister contré par un défenseur suisse. Messi le frappe rentrant et ça passe devant tout le monde, légèrement dévié par Embolo au premier poteau. Mais cela offre un nouveau corner à l'Albiceleste.

03:07 - Sow tente un tir compliqué La Suisse est bien entrée dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026, bien mieux que l'Argentine. Djibril Sow hérite du ballon au deuxième ballon sur un centre mais il est en déséquilibre au moment de frapper et rate son geste.

03:05 - Sow évolue sur l'aile droite Djibril Sow évolue dans ce début de match sur l'aile droite du terrain pour la Suisse et non pas dans l'axe en soutien d'Embolo. C'est Rieder qui occupe pour l'instant ce rôle.

03:03 - Le stade de Kansas City acquis à l'Argentine Comme c'est souvent le cas dans cette Coupe du monde 2026, le stade de Kansas City est largement acquis à la cause de l'Argentine. Les supporters argentins sont en grand surnombre dans les tribunes de l'Arrowhead Stadium habituellement occupé par les Chiefs de Patrick Mahomes, en NFL.

03:00 - C'est parti entre l'Argentine et la Suisse ! L'arbitre portugais João Pinheiro siffle le coup d'envoi du dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse ! C'est parti à Kansas City et ce sont les Suisses qui engagent !

02:56 - L'Angleterre attend l'Argentine ou la Suisse en demi-finales En cas de qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l'Argentine ou la Suisse affronteront l'Angleterre, qui a battu la Norvège un peu plus tôt dans la journée (2-1). La demi-finale est prévue mercredi prochain, à 21 heures, au lendemain de la demi-finale entre la France et l'Espagne.

02:52 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Argentine et de la Suisse pénètrent sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium de Kansas City ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes, après les hymnes des deux pays.

02:49 - Suisse-Yakin: "Stopper Messi ? On a nos solutions" Pour son premier quart de finale dans l'histoire de la Coupe du monde, la Suisse devra réussir à stopper Lionel Messi pour avoir une chance de se hisser en demi-finales. Un trop grand défi ? Par pour Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse. "Il y a beaucoup de solutions, on va essayer de trouver la meilleure, a expliqué le sélectionneur helvète. On va essayer de les presser haut, ne pas perdre trop de ballons. On peut parler beaucoup mais il faut faire le travail sur le terrain. On a nos solutions."

02:44 - Argentine-Scaloni: "La Suisse, une très bonne équipe" Interrogé en conférence de presse d'avant-match sur la Suisse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni s'est montré élogieux envers la Nati. "Il n'y a pas d'adversaire identique à un autre. C'est une très bonne équipe, ils ont une tradition dans la Coupe du monde, des joueurs d'expérience, forts physiquement, a-t-il expliqué devant la presse ce vendredi. On les respecte. Ils ont éliminé la Colombie qui avait fait un super travail."

02:38 - Messi, danger numéro un pour la Suisse Lionel Messi a beau avoir raté deux penaltys dans cette Coupe du monde 2026, dont le dernier en début de match face à l'Egypte lors des 8es de finale (3-2), il n'en reste pas moins l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations (comme Kylian Mbappé). Et malgré son penalty manqué, Messi a su se montrer déterminant en fin de rencontre, avec une passe décisive puis un but en l’espace de cinq minutes pour sauver l'Argentine de l'élimination.

02:32 - 12 victoires d'affilée pour l'Argentine L'Argentine s'est hissée avec difficulté jusqu'en quarts de finale de cette Coupe du monde 2026. L'Albiceleste a d'abord été bousculée par le Cap-Vert en 16es de finale (3-2, a.p.) avant de réussir une folle remontée contre l'Egypte en 8es de finale (3-2), marquant trois buts en 13 minutes à la fin du match. Les Argentins ont gagné leurs cinq matchs dans la compétition et restent même sur 12 victoires toutes compétitions confondues avant d'affronter la Suisse, ce dimanche à Kansas City.

02:26 - Sur quelle chaîne suivre Argentine - Suisse Ce match entre l'Argentine et la Suisse, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. L'autre diffuseur de la compétition, M6, a choisi de ne pas retransmettre les matchs les plus tardifs de la compétition. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre l'Albiceleste et la Nati à partir de 3h ce dimanche 12 juillet, il faudra donc se rendre sur le site de beIN Sports.

02:20 - Suisse: Sow préféré à Jashari Du côté de la Suisse, le retour du prodige Johan Manzambi, absent lors du match face à la Colombie au tour précédent, était le grand point d'interrogation de ces derniers jours. Mais le milieu de terrain de 20 ans n'est pas remis. Le sélectionneur Murat Yakin a fait un changement par rapport à l'équipe qui a battu la Colombie, avec la titularisation de Sow à la place de Jashari. Le onze de départ de la Suisse : Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Sow, Rieder - Embolo.

02:14 - Argentine: Scaloni ne change rien Les compositions officielles sont tombées. Du côté de l'Argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni a choisi sans surprise de reconduire l'équipe qui a battu difficilement l'Égypte en 8es de finale (3-2). Lionel Messi et Julian Alvarez sont une nouvelle fois associés devant. Le onze de départ de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez, Paredes, Mac Allister - Messi, J. Alvarez.



02:08 - Un arbitre portugais au sifflet d'Argentine - Suisse L'arbitre portugais João Pinheiro a été désigné par la Fifa pour arbitrer ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse ce samedi à Kansas City. Il sera assisté de ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia. M. Pinheiro a déjà arbitré la Suisse lors de ce Mondial, face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), lors de la 2e journée de la phase de poules du groupe B.

02:01 - Argentine - Suisse, c'est dans une heure ! Le coup d'envoi du quatrième et dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse sera donné dans moins d'une heure désormais sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium de Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

01:02 - La Suisse rêve d'une première demi-finale de Coupe du monde C'est seulement la deuxième fois de son histoire que la Suisse se hisse jusqu'en quarts de finale d'une Coupe du monde. Avant cette édition, la Nati n’avait atteint les quarts de finale qu'en 1954, à domicile, et elle s'était inclinée face à l’Autriche (7-5). De son côté, l'Argentine, triple championne du monde (1978, 1986 et 2022), est présente en quarts de finale pour la 11e fois de son histoire. Sur les dix précédents, l'Albiceleste s'est qualifiée à six reprises pour le dernier carré.

11/07/26 - 23:58 - Les compositions probables d'Argentine - Suisse Les compositions officielles de l'Argentine et de la Suisse ne seront dévoilées qu'environ une heure et demie avant le coup d'envoi prévu à 3 heures du matin, heure française, mais il existe en réalité peu de doutes sur les joueurs que devraient choisir les deux sélectionneurs ce samedi soir pour ce dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026. Du côté de l'Argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni devrait reconduire l'équipe qui a battu difficilement l'Egypte en 8es de finale (3-2). Le onze de départ probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez, Paredes, Mac Allister - Messi, J. Alvarez.

Pour la Suisse, le retour du prodige Johan Manzambi, absent lors du match face à la Colombie au tour précédent, est attendu. Le onze de départ probable de la Suisse : Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Manzambi (ou Rieder) - Jashari, Embolo, Ndoye.