Espagne - Belgique : Merino en héros, la France connaît son adversaire... le résultat et les buts de ce quart de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - BELGIQUE. Grâce à un but tardif de Merino, l'Espagne, ce vendredi 10 juillet, a éliminé la Belgique (2-1). La Roja affrontera la France, le 14 juillet prochain, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

En direct

23:20 - Le but de Fabian Ruiz en vidéo ! Le milieu de l'Espagne a été le premier à marquer dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. L'Espagne ouvre le score ! ???????? Après un premier arrêt de Thibaut Courtois sur Dani Olmo, Fabián Ruiz a parfaitement suivi pour pousser le ballon au fond des filets.



L'Espagne mène 1-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #ESPBEL pic.twitter.com/tFfhjtq7Yu — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 10, 2026

23:02 - L'Espagne vient à bout de la Belgique (2-1) et jouera la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 Dans une partie longtemps tendue, l’Espagne, qui a dominé quasiment toute la rencontre, a fini par prendre le dessus sur la Belgique (2-1). La Roja rejoint la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Ce sera le 14 juillet prochain, à 21 heures. La bande à Yamal s’est sortie du piège grâce à un but opportuniste de Merino, au rebond d’une faute de main de Lammens (88e). En première période, la Roja avait pris l’avantage sur une situation semblable. Fabian Ruiz avait été le plus prompt (30e). De Ketelaere avait égalisé avant la pause à l’aide d’un superbe coup de tête (41e). Mikel Merino, tout juste entré en jeu, profite d'une faute de main de Senne Lammens sur la frappe de Pau Cubarsí pour redonner l'avantage à l'Espagne ????????



L'Espagne mène 2-1.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #ESPBEL pic.twitter.com/u3TOrEK7Cx — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 10, 2026

22:54 - Witsel est averti (90e+5) La Belgique est frustrée par le scénario de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026.

22:53 - Unai Simon se rate ! (90e+2) Heureusement pour la Roja, d'un tacle glissé, Aymeric Laporte a sauvé le ballon à proximité du but de l'Espagne.

22:52 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura sept minutes de plus dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026.

22:49 - BUUUUUUUUUT DE L'ESPAGNE ! (88e) À 30 mètres du but de la Belgique, Cubarsi arme une frappe à rebonds. Lammens a repoussé dans l'axe. Plus prompt, Merino, tout juste entré en jeu, pousse le ballon au fond des filets. L'Espagne est à un pas de rejoindre la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

22:48 - L'Espagne fait aussi un changement (85e) Dani Olmo cède sa place à Merino. Lors du précédent tour, l'attaquant de l'Espagne avait marqué dans le temps additionnel.

22:47 - La Belgique réalise un changement (86e) De Bruyne rejoint le banc des remplaçants. Saelemaekers est désormais sur la pelouse.

22:45 - De Bruyne est averti (86e) Le milieu offensif de la Belgique a tiré le maillot de Ferran Torres.

22:44 - Il n'y a plus de rythme dans cette partie (84e) La Belgique mise sur le fait d'aller en prolongation. L'Espagne manque de justesse à proximité de la surface.

22:41 - La Belgique est à la peine physiquement (82e) De Bruyne commence à ressentir des crampes. Ce serait encore un coup dur.

22:39 - L'Espagne réalise un changement (80e) Oyarzabal cède sa place à Williams. L'ailier de l'Espagne est de retour de blessure.

22:35 - Doku permet à la Belgique de souffler (77e) L'ailier de Manchester City parvient constamment à ressortir le ballon grâce à sa qualité de vitesse.

22:34 - Seys réalise une belle entrée (73e) Le latéral gauche de la Belgique parvient à contenir, avec sa fraîcheur, Lamine Yamal.

22:32 - Énorme coup dur, Courtois doit quitter la pelouse ! (71e) Le gardien du Real Madrid est en larmes. Senne Lammens entre en jeu dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026.

22:31 - Fin de la pause fraîcheur (70e) L'Espagne veut remettre immédiatement de l'intensité. La Roja veut éviter la prolongation.

22:29 - Courtois monte en pression dans le but de la Belgique (69e) Le gardien de la Belgique a repoussé deux tentatives de Lamine Yamal et d'Oyarzabal. Derrière, il s'est plaint de la cuisse gauche. Il va serrer les dents, mais son état de santé est à suivre.

22:23 - Un quart sous tension, la fin du match en direct ! L'Espagne et la Belgique sont dos à dos à 25 minutes du terme de cette partie (1-1). Pour rappel, le vainqueur rejoindra la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

22:20 - La Belgique réalise trois changements (61e) Vanaken, Trossard, De Cuyper quittent la pelouse. Lukaku, Witsel et Seys entrent en jeu.

22:18 - Courtois soulage sa défense (58e) Le gardien de la Belgique a repoussé des deux poings un centre de Lamine Yamal. L'Espagne a repris le contrôle de la possession.

22:17 - L'Espagne réalise deux changements ! (56e) Fabian Ruiz et Alex Baena quittent la pelouse. Pedri et Ferran Torres entrent en jeu dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026.

22:14 - Énorme frisson pour la Belgique ! (55e) À la suite d'un superbe mouvement sur le côté gauche entre Doku et De Bruyne, De Cuyper, dans un angle fermé, ne parvient pas à cadrer. Unai Simon était au sol. C'était une grosse situation !

22:12 - Lamine Yamal sonne la révolte (51e) Mechele a contré la tentative de l'ailier de l'Espagne. Le corner n'a rien donné. Yamal demande de plus en plus le ballon.

22:12 - Il n'a rien donné (51e) L'arbitre de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 a signalé une faute sur Baena.