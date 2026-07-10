DIRECT. Espagne - Belgique : un choc très tendu... suivez le quart de finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - BELGIQUE. C'est parti au SoFi Stadium ! Pour l'instant, ce vendredi 11 juillet, l'Espagne et la Belgique sont dos à dos (0-0). Un ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 est en jeu.

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21:29 - BUUUUUUUUUT POUR L'ESPAGNE ! (30e) Sur le côté droit, Yamal et Porro combinent avec un une-deux de grande classe. Au point de pénalty, Olmo reprend le centre de Porro, mais Courtois parvient à se coucher, au sol, sur sa droite. Attentif, Fabian Ruiz, à cinq mètres du but de la Belgique, parvient à ouvrir la marque. C'est mérité pour l'Espagne !

21:23 - Yamal fait le show (28e) D'un superbe extérieur du pied, l'ailier de l'Espagne a tenté de servir Baena. Heureusement pour la Belgique, Courtois était attentif.

21:21 - Espagne - Belgique, c'est la pause fraîcheur ! (23e) Pour l'instant, les deux équipes n'arrivent pas à se départager dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026.

21:17 - Yamal se montre enfin ! (21e) À 20 mètres du but de la Belgique, Raskin a perdu la possession. La star de l'Espagne a tenté l'enroulé, mais le ballon a été contré par Mechele. Première frappe de Lamine Yamal ! L'Espagne se procure sa première véritable situation dangereuse.



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21:15 - Une statistique hallucinante dans ce match entre l'Espagne et la Belgique (17e) Au niveau de la possession, il n'y a pas de match dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. La Roja monopolise le ballon 70% du temps.

21:14 - Cucurella a bien défendu (15e) En transition rapide, Doku pose des soucis à la défense de l'Espagne. Servi à l'angle de la surface de la réparation, De Ketelaere a armé la frappe avec son pied gauche. Le latéral s'est bien mis en opposition. Jérémy Doku fait déjà parler sa qualité technique. Le Belge met la défense espagnole à contribution avec ses premiers dribbles. ⚡️



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21:13 - Unai Simon rassure la défense de l'Espagne (14e) Le portier de la Roja est venu se saisir d'un centre de De Cuyper. Le latéral de la Belgique était en bout de course.

21:11 - Laporte réalise une belle intervention (12e) À la lutte avec De Ketelaere, le défenseur central de l'Espagne a réussi un tacle inspiré pour remettre le cuir vers son gardien. La Belgique veut jouer dans le dos de la défense espagnole.

21:10 - Énorme occasion pour l'Espagne ! (11e) Au point de pénalty, Rodri a repris, en première intention, un centre au sol venu de la droite. Le ballon était bien parti, mais un défenseur de la Belgique s'est parfaitement mis en opposition.

21:08 - Yamal obtient un coup franc dangereux (10e) La star de l'Espagne a réalisé un appel vers le côté gauche. Il a été pris, au niveau du bras, par Trossard. Nous sommes à l'angle de la surface de réparation de la Belgique.

21:05 - Toujours pas de tir entre l'Espagne et la Belgique (7e) Pour l'instant, l'Espagne peine à trouver la bonne passe dans le dernier tiers du terrain. La Belgique est très prudente, et ne parvient pas à relancer le ballon avec des passes courtes. Le pressing espagnol est efficace.

21:03 - L'Espagne prend les choses en main (4e) Les partenaires de Lamine Yamal confisquent la possession du ballon à la Belgique. Pour l'instant, la défense centrale belge repousse bien les différents centres.

21:02 - Cucurella a été trop pressé (3e) Le latéral gauche de l'Espagne s'est proposé dans son couloir, mais il était hors-jeu. La Belgique éloigne le danger par l'intermédiaire de Courtois.

21:01 - Énorme coup dur pour la Belgique ! (2e) À l'échauffement, Youri Tielemans s'est blessé. Le capitaine a été remplacé par Vanaken. De Bruyne a récupéré le brassard de capitaine.

20:59 - C'est parti ! La Belgique donne le coup d'envoi de cette rencontre. Qui rejoindra la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ?

20:55 - Place aux hymnes nationaux ! C'est toujours un moment particulier dans une rencontre internationale, encore plus dans le cadre d'une Coupe du monde. Tous les joueurs de la Belgique et de l'Espagne sont concentrés et respectent le protocole de la Fifa. Place à l'hymne espagnol. Le SoFi Stadium retient son souffle avant ce quart de finale !



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20:50 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! L'ambiance est électrique pour ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 !

20:45 - Une anecdote improbable autour de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 ! Les prix des billets pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l'Espagne ont chuté de près de 60 % sur le marché de la revente après les éliminations des États-Unis et du Portugal. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres !

20:44 - Une star de la Belgique va vivre un match "spécial" contre l'Espagne Gardien de l'Atlético Madrid puis du Real Madrid, Courtois a passé plus d'une décennie en Espagne, pays où ses enfants sont nés : "Pour moi, l’Espagne est comme une seconde maison. C’est un match spécial, j’ai déjà reçu beaucoup de messages disant que cette fois, ils ne sont pas avec moi... Mais c’est beau et on va tout faire pour gagner. Vous savez, L’Espagne a remporté l’Euro et faisait partie des favoris pour cette Coupe du monde, avec l’Argentine et la France. Et cela se confirme. Ils pratiquent un beau football, la possession, une équipe intense avec un pressing fort après la perte du ballon... Ils défendent très haut et il faudra essayer de prendre la profondeur... Ce ne sera pas facile".

20:43 - Rudi Garcia est entré dans un cercle très fermé avec cette Coupe du monde 2026 À la tête le Belgique, Garcia est le neuvième sélectionneur français à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde. Il rejoint une belle liste : Gaston Barreau, Albert Batteux, Michel Hidalgo, Henri Michel, Aimé Jacquet, Raymond Domenech, Didier Deschamps. Bruno Metsu avait réalisé cette performance avec le Sénégal.



20:42 - Lamine Yamal a réalisé une grosse annonce En marque du quart de finale de la Coupe du monde 2026, la star de l'Espagne s'est montré très motivé pour cette affiche face à la Belgique : "C’est là que je suis le plus motivé. J’ai pris tout ce processus avec calme pour pouvoir aborder ce moment en pleine forme. Je me sens très bien, j’ai très envie de montrer ce que nous valons en tant qu’Espagne et ce que je vaux moi-même. C’est toujours comme ça : plus les matchs importants approchent, que ce soit les demi-finales ou la finale, plus je monte en puissance. Je n’ai jamais été un joueur qui brille le plus lors de la phase de poules. Ça ne me dérange pas. Je sais que j’aurai l’occasion de le prouver et j’espère que contre la Belgique, ce sera un grand match pour toute l’équipe."

20:41 - Combien de fois l’Espagne a-t-elle remporté la Coupe du monde ? La Roja a gagné une seule fois la plus prestigieuse des compétitions. C’était en 2010 en Afrique du Sud.



20:40 - Qui est le favori de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 ? Pour les opérateurs de paris sportifs, la Roja part avec un bel avantage pour Espagne - Belgique. Betlic : Espagne (1.60) - Nul (4.05) - Belgique (5.60)

Winamax : Espagne (1.60) - Nul (4.00) - Belgique (5.20)

Unibet : Espagne (1.58) - Nul (4.00) - Belgique (5.75)



20:37 - En Belgique, les stars ne sont plus indispensables dans ce Mondial 2026 Face aux Etats-Unis, Rudi Garcia avait décidé, au coup d’envoi, de se passer de De Bruyne, Doku et Lukaku. Il s'est justifié, mais a décidé de redonner une chance aux deux premiers nommés : "Je vis avec les joueurs au quotidien. Avec toutes les informations, c'est plus facile de bâtir une équipe, mais comprenez que les matchs se gagnent en deux phases. Une équipe commence, une autre termine le match. Généralement, la moitié a été changée. Depuis que nous pouvons utiliser cinq entrants, une autre dimension s'est ouverte pour le coaching. Avant, avec trois, après le changement obligatoire (blessure, carton rouge), vous étiez obligé d'attendre le plus tard possible pour en faire d'autres, notamment le dernier. Il n'y avait donc qu'un seul vrai changement. Maintenant, on en a vraiment trois. On peut influer sur l'équipe et construire le match en deux temps." Son choix est très attendu pour ce choc entre l’Espagne et la Belgique.

