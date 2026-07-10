Espagne - Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 ?

ESPAGNE - BELGIQUE. Au SoFi Stadium d'Inglewood, ce vendredi 10 juillet à partir de 21 heures, l'Espagne et la Belgique croisent le fer pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Ce choc est à suivre sur M6 et beIN Sports 1.

Espagne 0 : 0 Belgique

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14:45 - Où voir Espagne - Belgique ? Cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur M6 et beIN Sports. 14:05 - Quand se jouera Espagne - Belgique ? Le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 sera donné à 21 heures (heure française). 14:00 - Bienvenue pour suivre Espagne - Belgique ! L'Espagne et la Belgique se jouent, ce vendredi 10 juillet, pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026.

Pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, l'Espagne et la Belgique se rencontrent, ce vendredi 10 juillet, au SoFi Stadium d'Inglewood. Ce choc est à suivre, à partir de 21 heures, sur M6 et beIN Sports 1.