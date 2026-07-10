Cheville de Mbappé : elle a déjà été sévèrement touchée, pourquoi sa blessure peut être inquiétante

Kylian Mbappé est sorti sur blessure à la fin du quart de finale entre le France et le Maroc et sa cheville pose question.

Mbappé au sol dans le rond central, il fait signe qu'il ne peut pas continuer, l'image a provoqué quelques frissons aux supporters français présents dans le stade et devant la télé ce jeudi 9 juillet en quart de finale de la Coupe du monde. Le tacle très rude du défenseur marocain Issa Diop, sanctionné d'un carton jaune, a laissé au sol le capitaine des Bleus pendant quelques secondes. S'il a pu reprendre sa place, Kylian Mbappé a préférer jeter l'éponge à moins de 15 minutes du terme.

Dès la fin de la rencontre, l'attaquant du Real Madrid s'est voulu rassurant, parlant d'un coup. On l'a également vu marcher sans boiter, sauter sans voir une véritable gène. "J'ai pris un coup à la cheville mais ça va" a-t-il lancé, expliquant qu'il préférait laisser "JP", alias Jean-Philippe Mateta prendre sa place car il ne se sentait plus à 100% pour la fin de la rencontre.

Kylian Mbappé, qui vole sur l'eau depuis le début du Mondial avec un nouveau but face au Maroc qui le propulse comme meilleur buteur de cette Coupe du monde 2026 aux côtés de Messi, est le maillon indispensable de cette équipe et une blessure pourrait perturber toute une équipe.

La cheville de Mbappé est fragile depuis 2020

La blessure de Kylian Mbappé va tout de même être scrutée attentivement par le staff de l'équipe de France avant la demi-finale de Coupe du monde prévue mardi 14 juillet. En 2020, le capitaine des Bleus, qui évoluait encore au Paris Saint-Germain, avait été visé par un tacle très appuyé de Loïc Perrin sur cette même cheville. Mbappé avait été victime d'une très grave entorse accompagnée d'une lésion du compartiment latéral externe. Même sans rechute depuis l'accident, la zone touchée reste très fragile et dès qu'un coup arrive sur cette cheville, l'inquiétude grandit autour de cette dernière.