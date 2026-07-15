EN DIRECT. France - Espagne : Deschamps fustige l'arbitrage, les Bleus "anéantis" et pas "dignes" après une demi finale hors sujet, score et résultat

FRANCE - ESPAGNE. La France a été éliminée de la Coupe du monde ce 14 juillet après une défaite sèche face à l'Espagne en demi-finale.

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11:30 - Cherki : "On a perdu contre nous-même" Rayan Cherki a livré une analyse sévère mais juste après la défaite des Bleus : "C'est une déception immense car aujourd'hui, on a perdu contre nous-même. On n'a ni perdu contre l'arbitre, ni contre l'Espagne." Le milieu offensif estime que la France était redoutée de tous, et que seule elle-même pouvait provoquer sa propre élimination.

11:10 - Pas d'excès de confiance pour Lacroix Maxence Lacroix a rejeté l'idée d'un relâchement des Bleus : "Il n'y a pas eu d'excès de confiance. On connaît nos qualités, on sait les joueurs qu'on a. Les choses ne se sont simplement pas passées comme d'habitude." Il a révélé que Deschamps a demandé à ses joueurs "d'avoir la tête haute sur le parcours qu'on a fait", tout en reconnaissant que le résultat "était dur à accepter."

10:53 - La réaction de Macron Sur son compte X, le président de la République a réagi à la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne. B"ravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir", a-t-il écrit sur son compte.

10:30 - De la Fuente balaye les critiques sur l'arbitrage Luis De la Fuente a répondu avec ironie aux critiques de Didier Deschamps sur l'arbitrage, estimant que "quand les choses ne vont pas dans votre sens, vous pouvez toujours chercher une excuse". Il a reconnu que l'Espagne avait elle aussi "connu des moments difficiles avec les arbitres". Tout en évoquant "quelques hors-jeu très justes" et "quelques fautes par-ci par-là", il a conclu ne pas vouloir "parler de l'arbitrage" mais continuer à "s'améliorer".

10:20 - De la Fuente parle de "masterclass" Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente s'est dit "surpris" par le niveau de son équipe en demi-finale du Mondial. Il a estimé que cette progression constante, "d'un match à l'autre, d'une compétition à l'autre", n'était "pas le fruit du hasard" mais de "l'effort, le talent et le sacrifice". L'Espagne serait ainsi arrivée à "un point culminant".

09:58 - Une déception immense mais une volonté de rebondir rapidement Sur le plan émotionnel, Mbappé a confié avoir du mal à exprimer sa déception et celle du groupe, évoquant le rêve brisé d'offrir à la France une place en finale. Il a toutefois appelé à relever la tête rapidement : "Le football n'attend personne, il va falloir apprendre et repartir."

09:37 - Mbappé assume et juge la défaite logique Mbappé a livré un constat sans ambiguïté sur la défaite : "Si on est objectif, on n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale." Pour lui, les erreurs accumulées expliquent logiquement le résultat, le reste n'étant que des "conséquences" de ces manquements.

09:19 - Des lacunes techniques et tactiques au milieu de terrain Le capitaine français a détaillé les problèmes tactiques après la demi-finale France - Espagne. Selon lui, la France s'est souvent retrouvée en infériorité numérique au milieu, laissant Fabian Ruiz et Rodri disposer de trop d'espace. Les premières touches de balle lors des récupérations hautes n'étaient, selon lui, "pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde."

09:00 - Mbappé pointe le contrôle du jeu espagnol comme facteur clé Selon Mbappé, l'Espagne a parfaitement respecté son plan de match en maîtrisant le ballon et le tempo. La France avait prévu de presser haut pour perturber ce schéma, mais n'y est pas parvenue : "Dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous."

08:43 - Mbappé reconnaît un échec collectif face à l'Espagne La France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde par l'Espagne (0-2) et le capitaine Kylian Mbappé a admis que les Bleus n'avaient pas été à la hauteur : "On n'a pas fait le match qu'on voulait faire, que ce soit tactiquement ou techniquement."

08:23 - Pedro Porro élu homme de ce France - Espagne Le latéral espagnol, deuxième buteur de cette rencontre, a été désigné homme de cette demi-finale de la Coupe du monde 2026. Pedro Porro réalise une grande Coupe du monde 2026 puisqu'il avait déjà marqué dans la compétition face à l'Autriche en 16es de finale.

08:02 - L'immense déception de Cherki après France - Espagne "Je ne sais pas si on était en manque de solutions, d'envie. Aujourd'hui, ils étaient plus prolifiques dans la récupération au 2e ballon que nous. Si on avait pu récupérer plus de ballons, on aurait pu leur faire plus de mal. A la mi-temps, le coach nous a dit qu'il restait 50 minutes, qu'on aurait des actions. On a dit que le 2e but serait important. Si on mettait le 2e, ce serait compliqué pour eux de résister. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. La déception est immense. On savait que leur qualité première était de jouer sur un faux-rythme. Parfois, on aurait dû faire pareil. C'était plus compliqué que ce qu'on pensait. J'ai essayé de ramemer une révolte. Je ne pense pas que ce soit un manque d'envie. Ils ont été meilleurs que nous tactiquement, mieux placés. On a essayé de résoudre ces problèmes. On est en demi-finale de Coupe du monde, ça se joue sur des détails", a détaillé Rayan Cherki à l'issue de cette demi-finale de la Coupe du monde 2026.

07:41 - La réaction de Luis De la Fuente après France - Espagne "C'est difficile de dire ce qu'on ressent, mais c'est le bonheur. Ce groupe de joueurs est exceptionnel. Il nous reste encore un pas à faire. Il y a beaucoup de tension qui a été accumulée, c'est une grande responsabilité d'être en finale, c'est un luxe. Il faut assimiler tout cela. La France? On avait déjà dit dans le vestiaire qu'on allait faire face à l'une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Mais face à eux ils allaient avoir la meilleure équipe du monde. Notre équipe a rendu facile ce qui était difficile", a déclaré le sélectionneur espagnol sur Bein Sports.

07:21 - 14 ans qui touchent à sa fin Avec cette défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps va certainement commencer à tourner la page de cette incroyable aventure à la tête de l'équipe de France. Le dernier match du sélectionneur des Bleus aura lieu ce samedi à 23h à Miami pour la petite finale de ce Mondial. Pas la fin espérée pour l'illustre entraineur des Tricolores.

07:09 - Retour sur une première période dramatique Dans ce France - Espagne, les Bleus sont totalement passés au travers et la première période a été encore plus dramatique au niveau des statistiques avec deux seuls petits tirs dont aucun cadré. Trois hors-jeux ont aussi été signalés. 2 - La France en première période contre l'Espagne :



2 tirs

0 cadré

0 depuis la surface 0

0.04 xG

3 hors-jeux



Gentils. pic.twitter.com/vFOYa02TWJ — OptaJean (@OptaJean) July 14, 2026

07:01 - Le même plan qu'en 2010 ? Si l'Espagne parvient à soulever la Coupe du monde ce dimanche, la Roja récidivera après 2010 où ils avaient également remporté le Mondial dans un costume de champion d'Europe.

00:24 - Le résumé de France - Espagne Cette demi-finale de la Coupe du monde 2026 débute très timidement avec deux équipes qui se jaugent. Il faut une petite erreur pour débloquer très vite la situation. Digne commet une grosse faute dans la surface de réparation et concède un pénalty. Oyarzabal se charge de le transformer et offre l'avantage à la Roja (22'). Derrière, les Bleus ont beaucoup de mal à réagir. Simon n'est jamais inquiété. Au retour des vestiaires, la France ne sonne pas de vent de révolte et va se faire punir sur une nouvelle erreur défensive. Sur un une-deux d'école, Porro se retrouve dans la surface et trompe Maignan (58'). Et malgré ce deuxième but, la France ne montre rien et ce, malgré les changements. La rencontre se terminera sans aucun éclair et sans aucune saveur. Résultat: la France jouera la petite finale du Mondial 2026 alors que l'Espagne attend l'Argentine ou l'Angleterre dans la grande finale qui aura lieu ce dimanche à 21h.

00:11 - La deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026 ce mercredi L'Espagne va pouvoir savourer après cette première demi-finale du Mondial et regarder sereinement la deuxième demi-finale ce mercredi entre l'Argentine et l'Angleterre.

14/07/26 - 23:59 - La deuxième finale de l'Espagne en Coupe du monde La Roja retrouve le chemin d'une finale d'un Mondial pour la première fois depuis 2010. Les Espagnols tenteront d'être sacrés pour la deuxième fois de leur histoire 16 ans après leur sacre en Afrique du Sud.

14/07/26 - 23:46 - Le tacle de Deschamps pour l'arbitre de France - Espagne "Il y a beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis et il faut être logique. Aujourd'hui on a été un ton en dessous face à une équipe qui a bien maitrisé son sujet. C'est d'abord notre faute. Est ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de la Coupe du monde ? Je pose la question. Mais ce n'est pas une excuse. C'était la dernière étape avant cette possible finale. On va jouer la petite finale mais ça n'enlève rien. L'Espagne a montré quelque chose de plus. Je ne pense pas à moi. J'ai préparé le match avec l'objectif de tout faire pour aller au bout", a assuré Didier Deschamps après France - Espagne.