EN DIRECT. France - Espagne : la compo est tranchée, heure de la demi-finale de la Coupe du monde

FRANCE - ESPAGNE. L'équipe de France affronte l'Espagne ce mardi 14 juillet pour retrouver une finale de Coupe du monde...

L'Essentiel

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10:27 - Les Bleus avec l'Allemagne et le Brésil ? Ce France - Espagne peut être l'occasion pour les Bleus d'atteindre une troisième finale consécutive à la Coupe du monde. Une performance rare que seules deux nations ont réussi à faire. L'Allemagne (1982, 1986 et 1990) et le Brésil (1994, 1998 et 2002) peuvent se vanter d'avoir ce joli record.

10:01 - Le parcours quasi parfait de la France Avant ce France - Espagne, les Bleus n'ont semblé jamais vraiment mis en danger depuis le début de cette Coupe du monde 2026. Après avoir pris neuf points en trois matchs lors de la phase de poules, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas encaissé le moindre but lors de la phase à élimination directe. La rencontre la plus difficile a été face au Paraguay avec une courte victoire acquise dans la douleur (1-0).

09:51 - France - Espagne, un match particulier pour Aymeric Laporte Bloqué aux portes de l'équipe A de la sélection française, Aymeric Laporte avait été naturalisé espagnol il y a quelques années. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque le défenseur formé au SU Agen est, depuis, un cadre de la défense centrale espagnole. Il a disputé les six matchs de cette Coupe du monde 2026 en tant que titulaire et devrait encore l'être, ce soir, face à son pays de naissance, la France.

09:39 - Seulement une deuxième demi-finale de Coupe du monde L'Espagne a souvent brillé sur la scène européenne mais peine un peu plus lorsqu'il s'agit de compétitions internationales. Cette Coupe du monde 2026 et ce France - Espagne leur permet de disputer, seulement, leur deuxième demi-finale de leur histoire de la compétition. La dernière fois que les Espagnols avaient atteint ce stade, ils avaient remporté le titre en 2010 lors d'une finale face aux Pays-Bas.

09:31 - Une nouvelle grande rivalité Ces France - Espagne ont une saveur particulière désormais depuis que ces deux nations se sont imposées comme les plus performantes du continent européen. D'un côté la régularité française impressionne avec cinq finales majeures au 21e siècle alors que la Roja se démarque par son efficacité dans le money time des compétitions. Depuis le début du siècle, elle a disputé cinq demi-finales et n'en a perdu qu'une seule, contre l'Italie (1-1 a.p., 4 tab à 2), à l'EURO 2020 (disputé en 2021).

09:21 - La compo probable de la Roja L'Espagne ne devrait rien changer à son onze de départ qui s'est imposé face à la Belgique en quarts de finale (2-1) avec la présence de Fabian Ruiz plutôt que Pedri. La compo probable de l'Espagne face à la France : Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Fabián Ruiz - Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena - Mikel Oyarzabal.

09:09 - La compo probable de la France contre l'Espagne Ce France - Espagne devrait permettre d'assister au grand retour d'Aurélien Tchouaméni qui a manqué les deux derniers matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain du Real Madrid est visiblement rétablit et pourrait prendre place au milieu de terrain. En revanche, il y a encore une incertitude sur l'aile gauche entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Le XI probable de la France : Maignan - Digne, Saliba, Upamecano, Koundé - Rabiot, Tchouaméni - Doué (ou Barcola), Olise, Dembélé - Mbappé.