Petite finale de la Coupe du monde : heure et date du match de 3e place pour l'équipe de France

Eliminés par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, les Bleus joueront le match de la 3e place ce samedi.

Ce n'était pas le dernier match attendu pour la France et Didier Deschamps. Battue par l'Espagne sans gloire, l'équipe de France devra tout de même se remobiliser pour disputer un ultime match avec son sélectionneur, celui pour la 3e place d'une Coupe du monde. Contrairement à l'Euro, la compétition a droit à cette petite finale qui n'a pas forcément un grand intérêt et que les gens oublieront très rapidement. Les Bleus attendent leur adversaire entre l'Angleterre et l'Argentine, qui jouent leur demi-finale ce mercredi.

Mais ces matchs peuvent quand même être l'occasion de rentrer dans la légende. En 1958, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde disputé en Suède, Just Fontaine réalise une performance historique face à l'Allemagne de l'Ouest. Il inscrit un quadruplé qui porte son total à treize buts en six matchs, un record absolu sur une même phase finale. Lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 1978, le Brésilien Nelinho signe l'un des plus beaux buts de l'histoire en expédiant une frappe enroulée de l'extérieur du pied droit dans le petit filet de Dino Zoff ou encore lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2002, le Turc Hakan Sükür inscrit un but après seulement 10,8 secondes de jeu face à la Corée du Sud, établissant un record absolu dans l'histoire de la compétition. Le match pour la troisième place de la Coupe du monde divise profondément les acteurs du football : Alan Shearer le juge "d'une stupidité totale, la dernière chose voulue par un joueur", tandis que Louis van Gaal estime que "ce match ne devrait jamais être joué". À l'opposé, le Croate Davor Suker y voyait en 1998 une opportunité de rendre fierté à son peuple en finissant "devant certaines des meilleures nations du monde".

Heure et date du match pour la 3e place à la Coupe du monde

L'équipe de France disputera le match pour la 3e place ce samedi 18 juillet du côté de Miami à une heure tardive, 23h.