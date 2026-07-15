DIRECT. Angleterre - Argentine : Tuchel surprend encore, l'avant-match de la demi-finale de la Coupe du monde 2026

L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026, ce mercredi soir à Atlanta (Etats-Unis) à partir de 21 heures. Découvrez les compositions officielles des deux équipes dans notre avant-match en direct.

En direct

20:07 - L'Argentine n'a jamais perdu en demi-finales d'une Coupe du monde Avant d'affronter ce mercredi soir l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, l'Argentine affiche un bilan parfait en demi-finales, avec cinq victoires en cinq matchs (1930, 1986, 1990, 2014 et 2022). En 1978, année de son premier sacre, l'Albiceleste n’était pas passée par les demi-finales, puisque le format utilisé à l’époque prévoyait un premier tour composé de quatre groupes puis un second tour composé de deux groupes, dont les vainqueurs s’affrontaient en finale. Du côté de l'Angleterre, le bilan est moins parfait, avec une victoire (1966, année de l'unique titre anglais) pour deux défaites (1990 et 2018).

20:01 - Le coup d'envoi d'Angleterre - Argentine approche ! La deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine débutera dans une heure maintenant sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta ! Le coup d'envoi sera donné ce mercredi soir à 21 heures par l'arbitre américain M. Elfath.

19:33 - Un sixième affrontement entre l'Angleterre et l'Argentine Ce sera la sixième fois que l'Angleterre et l'Argentine lors d'une Coupe du monde. L'Angleterre compte trois victoires, contre deux pour l'Argentine. Les deux premiers succès anglais ont eu lieu lors des éditions 1962 (3-1 en phase de groupes) et 1966 (1-0 en quart de finale), mais la rivalité est née en 1986, avec les deux buts historiques inscrits par Diego Maradona (le rush en solitaire et "la Main de Dieu") pour faire gagner l'Albiceleste (2-1). Ensuite, en 1998, en huitièmes de finale, l'Argentine s'est imposée aux tirs au but (2-2, 4 t.a.b. à 3) lors d'un match marqué par le carton rouge de Beckham. Enfin, en 2002, les Three Lions ont pris leur revanche en phase de poules (1-0). 1998: Argentina ???? England#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tf0iDXEuJ5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026

19:02 - Le parcours de l'Argentine dans cette Coupe du monde De son côté, l'Argentine a réussi le parcours parfait en gagnant jusqu'à présent tous ses matchs dans la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste a facilement terminé en tête du groupe J en battant l'Algérie (3-0), l'Autriche (2-0) et la Jordanie (3-1). Depuis le début de la phase finale, c'est en revanche bien plus dur pour les Argentins, qui ont souffert en seizièmes de finale contre le Cap-Vert (3-2, a.p.) mais aussi en huitièmes de finale contre l'Égypte (3-2), où ils étaient menés 2-0 jusqu'à dix minutes de la fin du match. En quarts de finale, il a de nouveau fallu une prolongation aux joueurs de Lionel Scaloni pour venir à bout de la Suisse (3-1, a.p.).

18:33 - Le parcours de l'Angleterre dans cette Coupe du monde L'Angleterre a réussi un parcours presque parfait dans cette Coupe du Monde 2026. Les Three Lions ont terminé en tête du groupe L en battant la Croatie (4-2), le Panama (2-0) et en faisant match nul contre le Ghana (0-0). Durant la phase finale, les hommes de Thomas Tuchel ont renversé la RD Congo (2-1) en seizièmes de finale, avant d'éliminer le Mexique (3-2) au stade Azteca, en huitièmes de finale, au terme d'un match dantesque. Malmenés par la Norvège en quarts de finale, les Anglais ont réussi encore une fois à renverser le match (2-1).

17:54 - Angleterre - Argentine, la demi-finale du siècle ? La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine s'annonce explosive. Les deux pays nourrissent une rivalité historique depuis les années 80 et la guerre des Malouines, ces îles au large de l'Argentine qui appartiennent au Royaume-Uni. Un antagonisme nourri sur le terrain par les exploits de Maradona en 1986 lors de la Coupe du monde au Mexique, avec ses deux buts sensationnels contre les Anglais (2-1), dont un de la main. Ce match dépasse le cadre du football, sans oublier que Lionel Messi dispute son dernier Mondial avec l'Albiceleste.

16:58 - Les compositions probables de l'Angleterre et de l'Argentine À quelques heures du coup d'envoi de cette demi-finale de la Coupe du monde 2026, les compositions officielles ne sont pas encore tombées, mais il n'existe que peu d'incertitudes sur les joueurs que vont choisir les deux sélectionneurs, Thomas Tuchel et Lionel Scaloni. Le onze de départ probable de l'Angleterre : Pickford - James, Konza, Guéhi, O'Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Gordon - Kane.

Le onze de départ probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - Paredes - De Paul, E. Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.

16:13 - Quels pronostics pour Angleterre - Argentine ? Pour cette demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'Angleterre est donnée légèrement favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce match qui s'annonce historique. La cote pour une victoire des Anglais oscille entre 2,6 et 2,8 tandis que celle d'une victoire des Argentins se situe entre 3 et 3,2. La cote pour un match nul (et donc une séance de tirs au but) est d'environ 3.

15:32 - Heure, chaîne, comment voir Angleterre - Argentine en direct Ce match entre l'Angleterre et l'Argentine, comptant pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Argentins et les Anglais à partir de 21 heures ce mercredi 15 juillet, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.